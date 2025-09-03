Miércoles de calor en Madrid (con fecha de caducidad)

Un nuevo cambio de tercio meteorológico. Después de las noches "frescas" y las máximas contenidas... vuelve el calor a la región. Las temperaturas máximas subirán este miércoles hasta los treinta grados centígrados en la Comunidad de Madrid, pero las mínimas no alcanzarán los 18 ºC.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas a final de la tarde.

El viento soplará flojo variable tendiendo por la mañana a sur y suroeste y a oeste y noroeste al final.

Los termómetros oscilarán entre los

Una situación, de subida de temperaturas, que se mantendrá los próximos días, al menos hasta el fin de semana. Entonces las máximas volverán a bajar hasta situarse en el entorno de los 26 grados. Una temperatura que anuncia ya el cambio de estación y el adiós al verano.