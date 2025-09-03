Previsión
Miércoles de calor en Madrid (con fecha de caducidad)
Habrá intervalos de nubes altas, a final de la tarde, en la región madrileña
Un nuevo cambio de tercio meteorológico. Después de las noches "frescas" y las máximas contenidas... vuelve el calor a la región. Las temperaturas máximas subirán este miércoles hasta los treinta grados centígrados en la Comunidad de Madrid, pero las mínimas no alcanzarán los 18 ºC.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas a final de la tarde.
El viento soplará flojo variable tendiendo por la mañana a sur y suroeste y a oeste y noroeste al final.Los termómetros oscilarán entre los 17ºC y los 31ºC en Madrid; los 11ºC y 32ºC en Alcalá de Henares; los 14ºC y los 33ºC en Aranjuez; los 14ºC y los 29ºC en Collado Villalba; los 16ºC y los 31ºC en Getafe y 15ºC y los 31ºC en Navalcarnero.
Una situación, de subida de temperaturas, que se mantendrá los próximos días, al menos hasta el fin de semana. Entonces las máximas volverán a bajar hasta situarse en el entorno de los 26 grados. Una temperatura que anuncia ya el cambio de estación y el adiós al verano.
✕
Accede a tu cuenta para comentar
Acusaciones de "lawfare" del presidente