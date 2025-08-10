Los Miradores Estelares de la Mancomunidad del Embalse de El Atazar: observatorio para las Perseidas

Una ocasión que no se repetirá... hasta dentro de un año. La Comunidad de Madrid anima a madrileños y visitantes a disfrutar del astroturismo durante las noches de agosto con la observación de las perseidas, una de las lluvias de meteoros más esperadas del año. Conocidas como Lágrimas de San Lorenzo, estas estrellas fugaces alcanzarán su máximo esplendor entre el 11 y el 13 de este mes, ofreciendo un espectáculo único en el cielo de la región. Para disfrutarlo, el Gobierno regional propone desplazarse hasta alguno de los seis Miradores Estelares situados en la zona de la Mancomunidad del Embalse de El Atazar, que integran los municipios de El Berrueco, Cervera de Buitrago, Patones, Puentes Viejas, Robledillo de la Jara y El Atazar. Estos enclaves de la Sierra Norte son considerados los mejores puntos de observación en la Comunidad de Madrid.

Ubicados a menos de una hora de la capital, ofrecen condiciones excepcionales para contemplar este fenómeno ya que los cielos en esta zona están catalogados en la clase 4 de la escala de oscuridad de Bortle, lo que garantiza una visión nítida y espectacular. Cada Mirador Estelar ofrece una panorámica distinta del firmamento y del paisaje nocturno, dada su diferente orientación. Se trata de lugares despejados y con buena visibilidad, situados en caminos públicos y también en las inmediaciones de algún municipio. Para llegar a ellos, hay que recorrer a pie una cierta distancia por lo que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte recomienda llevar una linterna, calzado cómodo y cerrado, y ropa de abrigo.