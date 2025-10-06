Muere un hombre de 65 años en el incendio de su casa en Collado Villalba

Un hombre de 65 años ha muerto en la madrugada de este lunes en el incendio de una vivienda ubicada en un bloque de cuatro plantas en la localidad de Collado Villalba, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso sobre las 5:40 horas alertando de un incendio en la carretera de Galapagar número 28.

Hasta el lugar se han desplazado seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid tras recibir la alerta del 112.

Las llamas se han iniciado en el segundo piso de un bloque de pisos de cuatro alturas.

A su llegada, los bomberos han encontrado a un hombre en parada cardiorrespiratoria sin que los sanitarios pudieran revertirla con maniobras de reanimación.

Una vez extinguido el incendio, los vecinos del inmueble han regresado a sus viviendas.

La Guardia civil ya está investigando los hechos para averiguar cómo se produjo el incendio.