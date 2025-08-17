Muere un hombre de 68 años en Valdemoro al que se le cayó encima su coche

Un hombre de 68 años perdió la vida ayer en Valdemoro tras quedar atrapado bajo su vehículo, que se le cayó encima mientras lo manipulaba.

El suceso se produjo en la vía pública, en la calle Jaén del municipio. Según fuentes de emergencias, la víctima se encontraba trabajando en la parte inferior del coche cuando, por causas que aún se investigan, el vehículo se desplomó y lo aplastó.

Hasta el lugar acudieron los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que lograron liberar al hombre e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básica. Poco después, sanitarios del SUMMA112 continuaron con técnicas avanzadas durante más de 30 minutos, aunque finalmente no lograron revertir la parada cardiorrespiratoria. La Policía Local de Valdemoro se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.