Muere el hombre quemado en el incendio de Tres Cantos

El hombre en estado grave, que había sufrido quemaduras en un 98 % de su cuerpo, en el incendio que se ha declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos ha fallecido por las graves heridas. En un primer momento, su identidad y edad no ha podido ser aún determinada, y fue rescatado por servicios de emergencias de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas.

El incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en Tres Cantos ha evolucionado favorablemente durante la noche y está perimetrado, según los servicios de Emergencias de Madrid.

A lo largo de esta noche han trabajado en las labores de extinción el cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y las Brigadas forestales con 26 bombas, tres nodrizas, varios drones y tres excavadoras.