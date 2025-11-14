"Multazo" de más de 5.000 euros al autor del grave vertido ilegal en Las Presillas

El Ayuntamiento de Alcorcón, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha iniciado un expediente sancionador, con una multa de 5.000 euros, más los gastos de limpieza, tras localizar al autor del grave vertido ilegal de cerca de cuatro toneladas de residuos localizado en el Parque de Las Presillas.

La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal detectó en septiembre pasado un vertido compuesto por casi cuatro toneladas de residuos de madera y escombros en la zona norte del parque de Las Presillas, una zona "de alto valor ambiental" de Alcorcón, según ha señalado el Consistorio en una nota.

Tras una investigación, y una vez procedido a la limpieza por parte de la empresa de Servicios Municipales (ESMASA), los agentes han logrado identificar al responsable del vertido, al que se le ha incoado un procedimiento sancionador que califica los hechos como "infracciones graves en materia de residuos".

En concreto, el expediente habla de "un abandono de materiales en un espacio público, mezcla de diferentes tipos de residuos y gestión inadecuada como transportista autorizado".

Se subraya, asimismo, la intencionalidad del vertido, el volumen y naturaleza de los residuos, así como el efecto llamada que pueden generar estos comportamientos, lo que agrava la sanción, que se ha fijado en 5.000 euros, más los gastos de limpieza.

"Los vertidos ilegales deterioran el entorno común y comprometen la calidad de vida de toda la ciudadanía. Con sanciones ejemplares demostramos que la sostenibilidad es también una obligación cívica y legal", ha insistido la teniente de alcalde y edil de Transición Ecológica y Medio Ambiente, Trinidad Castillo (Más Madrid).

Castillo ha recordado que desde el Consistorio se han intensificado las actuaciones para intensificar el control y la vigilancia de los vertidos ilegales en todo el municipio, con especial atención en los puntos críticos donde se detectan mayor número vertidos incontrolados y otras incidencias ambientales.

En este sentido, en las últimas semanas se han llevado a cabo cierres de fondos de saco en puntos conflictivos del Polígono El Lucero y Fuente Cisneros, zonas donde se producían vertidos de forma reiterada.

A las intervenciones realizadas se suman las limpiezas exhaustivas y un aumento de la vigilancia en colaboración con la Policía Municipal, con el objetivo de disuadir y sancionar comportamientos incívicos.

Además, el personal técnico de Medio Ambiente realiza labores de seguimiento y monitoreo periódico en otros emplazamientos donde se registran vertidos puntuales o de menor frecuencia, una vigilancia complementaria que permitirá actualizar los datos de incidencia y coordinar las actuaciones de limpieza o sanción de forma más eficiente.