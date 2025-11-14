La NFL llega a la capital: estos son los cortes al tráfico con motivo del partido

El primer partido de la NFL en territorio español vendrá acompañado de una serie de medidas excepcionales con vistas a que Madrid, la gran beneficiada de la cita, luzca en el escaparate deportivo mundial. Al final, el encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que se celebrará entre las 15:30 y las 19:00 horas de este domingo en el Santiago Bernabéu, será la culminación de un trabajo de varios meses, durante los cuales la seguridad y la movilidad han sido las principales preocupaciones de las administraciones.

Tramos afectados

Así, el plan de movilidad del Ayuntamiento de Madrid contempla cortes de tráfico en diez tramos aledaños al estadio. Unas afecciones que se producirán desde las 6:00 horas del sábado 15 de noviembre y hasta las 20:00 del domingo 16, una vez que el evento finalice.

Los tramos afectados son avenida de Concha Espina entre el Paseo de la Castellana y la calle Serrano; calle Padre Damián entre Profesor Waksman y la plaza de los Sagrados Corazones; calle Rafael Salgado; calle Doctor Fleming entre Profesor Waskman y Rafael Salgado; calle San Juan de La Salle entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana; calle Marceliano Santamaría entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana; calle Santo Domingo de Silos entre Concha Espina y Gutiérrez de Solana; paseo de la Habana a la altura de la Plaza de Quito/Santiago Bernabéu hasta la Plaza de los Sagrados Corazones; calle Segre desde la avenida de Concha Espina hasta Tormes, y paseo de la Habana desde Condes del Val hasta la Plaza de los Sagrados Corazones.

Desde el Ayuntamiento explican que estos cortes son susceptibles de ser ampliados, mientras que los horarios podrían verse asimismo alterados en función de las necesidades que determinen los agentes de movilidad.

En lo que respecta a los residentes, podrán acceder a los viales cortados con una excepción: el tramo de la calle Padre Damián comprendido entre Rafael Salgado y la plaza de los Sagrados Corazones. Por motivos de seguridad, no será posible el acceso.

Estacionamientos prohibidos

Desde «primera hora» del sábado 15 de noviembre de 2025, habrá prohibiciones de estacionamiento en seis puntos: plaza de Lima, avenida de Concha Espina, plaza de los Sagrados Corazones, calle Padre Damián, calle Rafael Salgado y el lateral del Paseo de la Castellana. Además, los cortes de tráfico podrían afectar a los accesos a los aparcamientos para residentes de Rafael Salgado, Santo Domingo de Silos y San Juan de la Salle.

Nueve líneas de la EMT afectadas

En cuanto a los autobuses urbanos, hay nueve líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que «verán modificados» sus itinerarios. En concreto, serán la 5, 14, 27, 40, 43, 120, 126, 147 y 150, que se adaptarán a los cortes de tráfico que realice la Policía Municipal. En todo caso, el tramo desviado de cada una de ellas se publicará en la página web de incidencias de la EMT.

Para atender la demanda de usuarios, está prevista la implantación de una nueva parada de taxi en Serrano con la avenida de Concha Espina.

Seguridad y emergencias

En lo que respecta a la seguridad del evento, la vicealcaldesa, Inma Sanz, explicó ayer que la Policía Municipal destinará alrededor de 425 agentes. En su mayoría, destinados al día del partido. Con todo, también estarán atentos a los desplazamientos de las comitivas y a la vigilancia de los lugares donde se alojan los equipos. Los agentes se destinarán principalmente de las comisarías integrales de distrito, en su caso, pendientes de los cortes de tráfico, la colocación de óvalos, el control de venta ambulante y la vigilancia de los lugares de alojamiento y de la fan zone. Por otro lado, se contará con efectivos de la Comisaría Central de Seguridad en labores de vigilancia, interposición y alerta; de la Comisaría de Servicios Especiales, para el traslado y desplazamientos de las comitivas, y de la Comisaría de Medio Ambiente, para la medición de niveles sonoros.

En lo que respecta a Samur-Protección Civil, destinará un total de cinco unidades –dos ambulancias básicas, una avanzada y dos Unidades de Primera Respuesta (UPR)– para el día del partido en las inmediaciones del estadio. En cuanto a la fan zone de plaza de España hay presencia de efectivos desde ayer –inicialmente una UPR y el sábado y el domingo, una ambulancia de soporte vital básico–.

«Premio» para la hostelería

Uno de los «agraciados» por el partido será el sector hostelero: entre 10,6 y 21,2 millones de euros de impacto tendrán los bares y restaurantes de la ciudad. Se trata de la estimación de Hostelería Madrid, dentro de una cita que, de sus 84.000 asistentes, 42.000 serán turistas internacionales, sobre todo procedentes de EE UU, aunque también de países europeos vecinos, con una estancia media de hasta cuatro días en la capital.

Teniendo en cuenta el perfil de estos aficionados, con un poder adquisitivo medio-alto, el sector calcula un gasto medio diario en restauración de entre 50 y 100 euros por persona, lo que supone entre 8,4 y 16,8 millones de euros solo por parte del visitante internacional.

En cuanto a los visitantes nacionales, se congregarán en torno a 20.000, que viajarán a Madrid de forma específica para el partido, con una estancia media de dos días. En su caso, el gasto en restauración se sitúa entre 40 y 80 euros diarios, lo que se traduce en un impacto de entre 1,6 y 3,2 millones de euros.

El resto de asistentes, 24.000, corresponderá a público local, tanto de la región como de la capital. Su presupuesto será de entre 25 y 50 euros por persona, con un impacto total de entre 600.000 y 1,2 millones de euros en bares y restaurantes.