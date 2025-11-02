Las nubes y los chubascos toman Madrid

Domingo inestable en la Comunidad de Madrid. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región para este domingo apunta a unas posibles lluvias por la mañana, especialmente en la Sierra, y a unas temperaturas tanto mínimas como máximas en descenso, también más notable en el noroeste de la región. Por su parte, los cielos permanecerán cubiertos de madrugada, tendiendo a intervalos de nubes altas a partir del mediodía, aunque sin descartarse brumas ni bancos de niebla en la Sierra. El viento soplará flojo de componente oeste girando a lo largo de la mañana a componente norte, con algunos intervalos de mayor intensidad. Los termómetros oscilarán entre los 8ºC y los 19ºC en Madrid; los 9ºC y 19ºC en Alcalá de Henares; los 8ºC y los 20ºC en Aranjuez; los 6ºC y los 16ºC en Collado Villalba; los 9ºC y los 19ºC en Getafe y 7ºC y los 19ºC en Navalcarnero.