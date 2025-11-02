Previsión
Las nubes y los chubascos toman Madrid
Las temperaturas, tanto mínimas como máximas, están en descenso en toda la región
Domingo inestable en la Comunidad de Madrid. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región para este domingo apunta a unas posibles lluvias por la mañana, especialmente en la Sierra, y a unas temperaturas tanto mínimas como máximas en descenso, también más notable en el noroeste de la región. Por su parte, los cielos permanecerán cubiertos de madrugada, tendiendo a intervalos de nubes altas a partir del mediodía, aunque sin descartarse brumas ni bancos de niebla en la Sierra. El viento soplará flojo de componente oeste girando a lo largo de la mañana a componente norte, con algunos intervalos de mayor intensidad. Los termómetros oscilarán entre los 8ºC y los 19ºC en Madrid; los 9ºC y 19ºC en Alcalá de Henares; los 8ºC y los 20ºC en Aranjuez; los 6ºC y los 16ºC en Collado Villalba; los 9ºC y los 19ºC en Getafe y 7ºC y los 19ºC en Navalcarnero.
