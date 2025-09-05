La nueva temporada de 'Torrejón Mágico' arranca este sábado con Amelie

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz retomará este sábado día 6 la iniciativa gratuita 'Torrejón Mágico', dentro del programa '¡Disfruta en la Plaza Mayor!', con Amelie, quien crea experiencias de magia que mezclan lo cómico, lo poético y lo asombroso.

'Torrejón Mágico' se celebrará todos los sábados de este mes de septiembre en la Plaza Mayor, ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado. "Con esta iniciativa, realizamos una actividad más en la Plaza Mayor de la ciudad con lo que dinamizamos el pequeño comercio que se ubica en la zona centro, por ello hemos elegido los sábados por la mañana que es un día de la semana que muchos vecinos eligen para hacer sus compras", ha subrayado el alcalde, Alejandro Navarro.

Tras este espectáculo, la nueva temporada continuará el sábado 13 con el Mago Morfeo, un joven hipnotista y mentalista que, con trucos sorprendentes, ilusiones fascinantes y una buena dosis de humor, llevará a toda la familia a un viaje lleno de asombro y diversión entre la frontera de lo visible y lo invisible.

El sábado 20 será el turno de Luigi Ludus y Lola Mento, que unen sus estilos para realizar un show para todos los públicos lleno de humor y diversión, donde la magia, la comedia y la música conviven con el único objetivo de entretener a toda la familia. Por último, el 27 de septiembre los espectáculos finalizarán con Jammes Garibó, cuyos espectáculos cuentan con efectos impresionantes y una conexión única con el público, desafiando los límites de lo posible una y otra vez y transportando al público a un universo donde la magia cobra vida.