NUGA Castellana: un modelo pionero de usos mixtos

Pimco Prime Real Estate inauguró ayer NUGA Castellana, su último proyecto en el centro de Madrid. El evento estuvo presidido por Yolanda Estrada, concejal presidenta de la Junta de Chamartín; Daniel Portero de la Torre, presidente de la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid; y Miguel Torres, Head of Iberia Pimco Prime Real Estate.

De izq. a dcha: Daniel Portero de la Torre, presidente de la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Asamblea de Madrid; Paula de las Heras Tundidor, Diputada Asamblea Madrid; Yolanda Estrada, concejal presidenta de la Junta de Chamartín; y Miguel Torres, Head of Iberia PIMCO Prime Real Estate. Cedida.

De esta forma, instituciones y actores del ámbito privado se reunieron para inaugurar el proyecto de usos mixtos que integra viviendas, oficinas, espacios comerciales, una oferta gastronómica diferencial y servicios de bienestar en uno de los barrios que lidera la transformación de la capital: Chamartín.

Para el proceso de transformación de NUGA Castellana, Pimco Prime Real Estate y sus inversores han destinado 40 millones de euros a la integración de más de 11 inmuebles. Como resultado, se ha unificado una manzana completa que cuenta con una superficie total de 66.000 m² conformados por 274 viviendas en alquiler, de las cuales 60 están destinadas a media estancia para perfiles corporativos, junto a 21.000 m² de oficinas con zonas de coworking, flex offices y un área de terraza exclusiva para las empresas de 1.300 m², además de 4.600 m² de restaurantes y 6.600 m² de retail, ocio y wellness.

Durante el acto, Miguel Torres explicó: «NUGA Castellana es un ejemplo de la capacidad estratégica de Pimco Prime Real Estate para adquirir activos en ubicaciones privilegiadas, combinada con la experiencia local en la gestión de los mismos para crear valor a largo plazo a nuestros inversores, los usuarios y la comunidad vecina. En NUGA Castellana, hemos consolidado una manzana anteriormente desconectada para crear un activo prime de usos mixtos de 66.000 m², al tiempo que hemos transformado un patio que ahora está abierto al público y que ofrece nuevos servicios al barrio».

Transformación urbana

La integración de los más de 11 inmuebles gestionados por Pimco Prime Real Estate ha comprendido Paseo de la Castellana 200-208, Félix Boix 4-8, Doctor Fleming 39-47 y Carlos Maurras 7, dando lugar a un nuevo modelo inmobiliario que agrupa zona comercial, residencial y de oficinas en una misma manzana, en el barrio de Chamartín.

La zona de restauración, «El Callejón de NUGA», es el núcleo y uno de los elementos clave de este nuevo concepto, actuando como nexo de unión entre las diferentes áreas y potenciando las sinergias entre ellas. Cuenta con 4.600 m² divididos en dos espacios para crear una experiencia gastronómica diferencial: una plaza interior coronada por un gran lucernario con restaurantes y comercios; y un espacio exterior que alberga terrazas y la zona de bienestar.

Una de las grandes novedades de El Callejón de NUGA es la apertura al barrio por las cuatro calles que rodean la manzana: la entrada principal por el Paseo de la Castellana y tres adicionales por las otras calles adyacentes.

Gastronomía

A UGO Chan, L’Entrecôte de Paris y Rast Café, que ya formaban parte del proyecto y mantienen su ubicación en Félix Boix, se unen la tan transitada y moderna taberna madrileña VRRO (antes Varro), uno de los operadores de comida japonesa urbana más conocidos del panorama actual, Monster Sushi, y el clásico italiano Ditaly. En el área de bienestar, la cadena Fitness Park, uno de los operadores de gimnasios más grandes a nivel internacional, está presente en NUGA con un nuevo espacio con más de 1.600 m². En el área de comercios están H&M, MediaMarkt, Charro y Retoucherie.

Oficinas

Las oficinas de NUGA Castellana quedan distribuidas en nueve plantas de aproximadamente 2.000 m² cada una, estos espacios han sido concebidos para ofrecer la máxima flexibilidad, combinando oficinas tradicionales con más de 5.000 m² de áreas flex y coworking, además de 1.300 m² de terrazas exclusivas.

Su ubicación estratégica en el Paseo de la Castellana, a pocos minutos del principal distrito financiero, garantiza una conexión óptima con las principales vías de la capital y una amplia oferta de servicios, ocio y restauración en el entorno.

Viviendas

Los apartamentos, que ya han sido reformados más del 50%, ofrecen tipologías de 1 a 4 dormitorios con superficies que van de 40 a 240 m². Cada vivienda ha sido diseñada para aprovechar al máximo la luz natural e incluye cocinas equipadas, armarios empotrados, salones amplios y, en algunos casos, terrazas privadas.

Con un total de 274 viviendas distribuidas en 29.000 m², el área residencial de NUGA Castellana se integra dentro de un concepto urbano que une hogar, trabajo y ocio en una misma manzana.