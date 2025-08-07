Obras en la A-5 de Madrid: se abre desde este jueves el nuevo desvío hasta el baipás de Batán

El nuevo desvío de tráfico en la zona sur, desde Sanchorreja hasta el nuevo baipás del enlace con Batán se pone en funcionamiento este jueves, quedando cortado ya de forma permanente el paso inferior existente tanto para el paso peatonal como para el tráfico.

Así lo ha recordado el Ayuntamiento de Madrid en una publicación difundida en redes sociales, en la que ha indicado que esta nueva afectación por el soterramiento de la A-5 para avanzar con las obras se suma al corte al tráfico el pasado lunes del paso inferior que conecta el paseo de Extremadura con la glorieta de Dante y la avenida de Portugal, enlace con el Parque de Atracciones.

Así, desde este jueves, los vehículos podrán cruzar del barrio de Lucero al de Batán y acceder a la A-5 tanto por la calle de Carlina como por la de Villagarcía. El itinerario peatonal también se verá afectado al cortarse el paso inferior, siendo el servicio especial de EMT Madrid de los barrios de Batán y Lucero (SE 3) la mejor alternativa para los vecinos.

Estas afecciones se suman a la clausura, el pasado 18 de julio, del túnel que conecta la A-5 con el subterráneo de la M-30 bajo la avenida de Portugal en sentido entrada a la ciudad.

En concreto, este cierre se mantendrá hasta finales de agosto, según informa el Consistorio, para poder ejecutar la solera o losa inferior, así como las canalizaciones de servicios del propio subterráneo. Posteriormente, se restituirá la rampa existente para abrir de nuevo el acceso al túnel con la configuración actual.

Con estos trabajos, el Ayuntamiento espera transformar el paseo de Extremadura en un gran bulevar peatonal que conectará en superficie los barrios del distrito de Latina de Lucero, Aluche y Las Águilas con los de Campamento y Casa de Campo (Moncloa-Aravaca), separados desde 1968 por el asfalto que atraviesan día a día unos 80.000 vehículos.