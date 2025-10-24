Obras en la A-5 de Madrid: en marcha un paso peatonal inteligente para mejorar la accesibilidad

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha a las 7 horas de este viernes un nuevo paso peatonal inteligente para mejorar la accesibilidad durante las obras de soterramiento de la A-5.

Así lo ha comunicado la vicealcaldesa, Inma Sanz, que ha detallado que esta infraestructura se localiza en las proximidades de la calle Villagarcía para mejorar el tránsito peatonal en esta zona, afectada por los trabajos.

Según ha trasladado Sanz, este nuevo cruce aprovecha la regulación semafórica que ya existe en el enlace de Batán, donde ahora se integra un nuevo sistema de semaforización con cámaras de inteligencia artificial que detectan y cuantifican el número de peatones.

De este modo, el sistema se adapta a los tiempos de espera de peatones y vehículos en función de la demanda de uso de cada uno de ellos en el cruce, "optimizando la gestión del tráfico y reforzando la seguridad de los peatones sin afectar significativamente a la circulación". Igualmente, se reforzará la visibilidad de los peatones en este punto.

Así, ha explicado que se da así respuesta a las demandas vecinales para reforzar las conexiones peatonales a ambos márgenes de la A-5 con accesos directos en los barrios de Batán, Lucero y Campamento, que permitirá mejorar la comunicación también en paradas de transporte público y también en los centros educativos que se encuentran en este entorno.