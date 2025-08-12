La ola de calor en Madrid se mantendrá hasta el lunes (aunque ya se anuncian tormentas en la Sierra)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alargado su previsión sobre la duración de la actual ola de calor que afecta a España desde hace diez días hasta "probablemente el lunes, 18", en lugar de hoy.

El citado organismo había señalado ayer que esperaba que este segundo episodio térmico del verano, que comenzó el pasado día 3, terminaría hoy "de manera oficial", tras haber cambiado sus predicciones varias veces en los últimos días.

El aviso naranja por temperaturas en torno a los 40 grados sigue activo este martes desde las 13:00 a las 21:00 horas en la mayor parte de la Comunidad de Madrid salvo en la sierra, donde el aviso es amarillo.

Las temperaturas máximas oscilarán desde los 41 grados de Alcalá de Henares a los 40 grados en Aranjuez, Getafe y Navalcarnero, y los 39 grados previstos en la capital, mientras que en la Sierra los termómetros oscilarán entre 37 y 29 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante el calor, la Comunidad de Madrid recomienda permanecer en casa en las horas más calurosas y mantenerse hidratado, bebiendo agua con frecuencia aunque no se tenga sed, y refrescarse con paños húmedos y duchas, sobre todo los niños y mayores. También se aconseja cerrar las persianas y bajar los toldos de las fachadas expuestas al sol.

A partir de las horas centrales del día podría haber tormentas acompañadas de algún chubasco, y serán más frecuentes en la sierra. Además, soplará viento flojo variable, con probabilidad de rachas fuertes acompañando a las tormentas de la tarde.