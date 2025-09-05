Oración en el entorno del río Henares por el cuidado de la Creación

La Diócesis de Alcalá celebra en la tarde de este viernes una jornada de oración por el cuidado de la Creación tras una recogida de basura en el entorno del río Henares, junto a la ermita de Nuestra Señora del Val.

Tras la recogida de basura y un paseo contemplativo hasta el mirador, que incluirá una lectura sobre la belleza de la creación, la ermita acogerá una misa presidida por Antonio Prieto Lucena, obispo de la diócesis complutense.

Según explican desde el secretariado, "con motivo del décimo aniversario de la Carta Encíclica 'Laudato si', del Papa Francisco, se celebrará una jornada de contemplación, que coincidirá con la inauguración del 'Borgo Laudato Si', en la localidad italiana de Castelgandolfo, al sur de Roma, por el Papa León XIV.

"Es una coincidencia que nos llena de contento. En Alcalá está prevista la plantación de un olivo por parte del obispo de la diócesis y el sacerdote ortodoxo de la comunidad rumana de Alcalá. Será la primera vez que en Alcalá se celebre la Eucaristía con los nuevos textos de la Misa para la conservación de la creación, textos del Papa Francisco", han indicado.

El Secretariado para el Cuidado de la Creación de la Diócesis de Alcalá de Henares tiene como objetivo estimular la reflexión y la acción de los fieles de la diócesis sobre las implicaciones de su fe en el cuidado del planeta, orientando a los creyentes y a las instituciones católicas hacia un mayor compromiso con las dimensiones ambientales de su actividad cotidiana.