El otoño se adelanta en Madrid: llegan tormentas y fuertes vientos

No va a cumplirse el calendario. El otoño se adelanta a su llegada prevista este 22 de septiembre. Hoy viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa el aviso amarillo ante la posibilidad de rachas fuertes de viento y tormentas esta tarde en la Comunidad de Madrid.

El aviso amarillo estará activo desde las 15:00 a las 21:00 de la tarde en toda la región excepto en áreas de la sierra.

Se prevén vientos fuertes con posibles rachas muy fuertes asociadas así como la posibilidad de tormentas.

Según la predicción de la Aemet, aunque han bajado entre uno y dos grados las temperaturas máximas con respecto al jueves, seguirán siendo altas para esta época del año, con mínimas que oscilarán entre los 16 y 20 grados.

Durante la mañana, habrá intervalos de nubes altas, aumentando a nuboso o cubierto por la tarde, aunque se abrirán claros en horas centrales.

El viento será flojo de componente sur, con intervalos moderados durante la tarde.

Los termómetros oscilarán entre los 22ºC y los 34ºC en Madrid; los 19ºC y 36ºC en Alcalá de Henares; los 19ºC y los 37ºC en Aranjuez; los 17ºC y los 32ºC en Collado Villalba; los 23ºC y los 35ºC en Getafe y 23ºC y los 35ºC en Navalcarnero.

Este domingo las máximas no superaran los 25 grados y el lunes caerán a 20 grados. Al tiempo, las mínimas se situarán en 7 grados. Frío en la región que vendrá también acompañado de nubes.