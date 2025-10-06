El otoño busca acomodo en Madrid: bajan las temperaturas

El mes de octubre toma velocidad y con él el cambio de tiempo. La semana arranca en la Comunidad de Madrid con bajada de las temperaturas mínimas, con valores por debajo de los 10 grados, en una jornada en la que habrá pocas nubes con intervalos de nubes altas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los mercurios registrarán este lunes un descenso de las temperaturas mínimas, que será ligero o sin cambios en zonas altas de la sierra, mientras que las máximas no experimentarán cambios, salvo un aumento en cumbres de Somosierra.

El viento soplará flojo del nordeste que tenderán a variables a mediodía.

Los termómetros oscilarán entre los 9ºC y los 26ºC en Madrid; los 7ºC y 27ºC en Alcalá de Henares; los 7ºC y los 27ºC en Aranjuez; los 9ºC y los 25ºC en Collado Villalba; los 9ºC y los 26ºC en Getafe y 10ºC y los 26ºC en Navalcarnero.

Una bajada de temperaturas que alcanzará también a las máximas, ya que a finales de semana los termómetros superarán, de manera escasa, los 20 grados. El bajón térmico del otoño alcanzará entonces a la región e irá a más. Todo a la espera de las lluvias.