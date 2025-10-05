Otra manera de ver Aranjuez

Es un espectáculo sin parangón. Un acontecimiento que, cada año, atrae a miles de personas. Aranjuez acoge el Festival de Globos 2025, el único Festival de Globos de la Comunidad de Madrid, un evento que en años anteriores ha sido un éxito rotundo de afluencia y repercusión, y que este 2025 está programado para este pasado sábado 4 y domingo 5 de octubre, en la Plaza de Parejas, frente al Palacio Real de Aranjuez. El festival de Globos está organizado por The Balloon Company, con el patrocinio de la Comunidad de Madrid y la colaboración de Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de Aranjuez. El evento consiste en despegues simultáneos, abiertos al público, que han tenido lugar el sábado por la mañana y por la tarde y el domingo por la mañana. Cabe destacar el espectáculo nocturno la Noche Mágica, en el que los globos estarán a pie de tierra y danzarán con sus luces al ritmo de la música, previsto para la tarde noche del sábado, ha vuelto a congregar a miles de vecinos y visitantes deseosos de contemplar un espectáculo deslumbrante. Aquellos que no lo han disfrutado tienen aún la oportunidad de hacerlo este domingo 5 de octubre: Despegues simultáneos de mañana en torno a las 8:00 horas. Como toda actividad con globos aerostáticos, las fechas, horario y programación están sujetas a datos de meteorología. El Festival acogerá unos 12 globos aerostáticos, que vendrán con sus equipos desde varios puntos de la geografía española. Durante la regata que tiene lugar en el aire, los pilotos medirán su destreza y habilidad, en distintas pruebas propuestas por el jurado: por ejemplo, seguir al globo liebre, o hacer diana con lanzamiento de testigos. Los globos pueden llegar a alcanzar los 30 metros de altura. En la pasada edición cerca de 20.000 personas disfrutaron del Festival de Globos Aranjuez, un evento que despierta gran expectación por parte de vecinos y visitantes y que, además, revive un acontecimiento histórico, como es que el primer vuelo tripulado de un globo aerostático de aire caliente realizado en España tuvo lugar el 5 de junio de 1784 en el Real Sitio de Aranjuez.