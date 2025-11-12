Pánico en Coslada: detenido por atacar a varias personas con un cuchillo

"Ahora, voy a por ti". Con estas lapidarias amenazas, y portando un cuchillo de grandes dimensiones, un hombre causó el pánico en la localidad madrileña de Coslada. La rápida actuación de los agentes de la Policía Nacional frenó el recorrido de este peligroso sujeto que ya era conocido porque padece una enfermedad mental, según informan varios testigos a LA RAZÓN.

Este episodio violento ocurrió sobre las ocho de la tarde del pasado domingo en la Avenida de España de Coslada. En concreto, en las inmediaciones del Metro del Barrio del Puerto. Este sujeto, español de unos 40 años, miraba de forma continuada a unas menores que estaban en la zona.

Esta actitud llamó la atención de otro hombre, de 70 años, que iba acompañado de su esposa. Le recriminó esta acción: ¿Qué haces mirando a unas chicas pequeñas? Lejos de marcharse del lugar, el sujeto sacó un cuchillo y le intentó atacar.

MADRID.- Coslada.- Herido grave un hombre con incisiones en brazo y abdomen por una agresión en la calle Europa Press

Los acompañantes del hombre septuagenario tuvieron que zafarse de este individuo que también intentó agredir a un grupo de menores que salieron a la carrera. Estos jóvenes fueron los que llamaron a la Policía para que se personara en la zona.

Un enfermo mental

A pesar de ello, el atacante con el cuchillo seguía su recorrido hasta la Plaza de Ortega y Gasset. En ningún momento cesó en las amenazas a los viandantes y generó un gran pánico entre los vecinos.

En esa plaza fue alcanzado por los agentes de la Policía Nacional que tuvieron que desenfundar sus armas. En ese momento fue cuando cesó su actividad y acabó siendo detenido. Los policías interceptaron su cuchillo que tenía unos 12 centímetros de hoja.

Una de las víctimas de este hombre sufrió varias heridas en la cara por el ataque. Tuvo que ser trasladado al Hospital de Henares por los sanitarios del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid. El detenido es un conocido de la zona porque padece problemas mentales.