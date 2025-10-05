El perro más viejo del mundo: Snoopy cumple 75 años y lo celebra con esta experiencia temporal en Madrid

Snoopy celebra tres cuartos de siglo con una exposición única en Madrid. El Corte Inglés ha creado una pop-up experiencial titulada “Conoce a la pandilla de Peanuts” en su centro de Sanchinarro, un espacio pensado para rendir homenaje a la trayectoria del perro más famoso de los cómics. La muestra invita a familias y aficionados a sumergirse en el universo de los Peanuts, ofreciendo un recorrido inmersivo por la historia del carismático beagle que ha conquistado a generaciones enteras.

Charles Schulz, su genial creador, concibió a Snoopy inicialmente como un perro convencional, que poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en un personaje extraordinario. De caminar a cuatro patas y no hablar, pasó a desarrollar una personalidad única, capaz de adoptar identidades tan diversas como estudiante universitario o intrépido aviador de la Primera Guerra Mundial. Su versatilidad lo convirtió en un icono universal, con rasgos tan singulares como su afición por Tolstói o su costumbre de dormir sobre el tejado de su caseta.

La exposición de El Corte Inglés se plantea como una experiencia intergeneracional diseñada para cautivar tanto a niños como a adultos. El montaje permite a los visitantes interactuar con escenarios y figuras que recrean la trayectoria de Peanuts, y se ha instalado en el aparcamiento exterior del centro para facilitar el acceso al público.

Más allá de ser una celebración puntual, la muestra reafirma la vigencia cultural de Snoopy. El personaje ha trascendido los límites de la historieta y se ha infiltrado en la cultura popular, con expresiones como “Te lo juro por Snoopy” que forman parte del imaginario colectivo. A pesar de sus 75 años, sigue siendo un beagle lleno de vitalidad y encanto, manteniendo intacta la esencia que Schulz le otorgó.

Esta iniciativa no solo conmemora su aniversario, sino que también construye un puente entre generaciones, recordando por qué Snoopy continúa siendo un personaje inmortal y entrañable. Un homenaje que celebra la creatividad, la imaginación y la capacidad de un dibujo para conectar con el corazón de millones de personas en todo el mundo.