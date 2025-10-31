Piden 33 años de cárcel para el acusado de matar a una comerciante de Tirso de Molina por 200 euros

La Fiscalía de Madrid solicita 33 años de prisión para un acusado de matar a puñaladas en julio de 2023 a la dueña de una tienda textil de la plaza de Tirso de Molina, un crimen que fue grabado por las cámaras de seguridad del local.

En el escrito de acusación, el fiscal imputa al presunto agresor un delito de asesinato, robo con violencia, mientras que a otro procesado le acusa de encubrimiento. El juicio arrancará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Los hechos se produjeron sobre las 13.15 horas del día 3 de julio de 2023, cuando el acusado acudió con la otra procesada al establecimiento comercial de ropa 'Vistebien, situado en la Plaza de Tirso de Molina.

Una vez en su interior, entablaron una conversación con la regente de la tienda. En un momento en que la dueña se encontraba de espaldas, el acusado J. M. S., "con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito extrajo un cuchillo del bolsillo trasero derecho del pantalón y se abalanzó sobre ella".

Tan pronto como el acusado J. M. S. comenzó el ataque, la acusada E. G. S. R. salió del establecimiento, sin que conste que participara ni que en ese momento tuviera conocimiento de las intenciones del acusado.

Con E. G. S. R. ya en la Plaza de Tirso de Molina, el acusado J. M. S. obligó a M. C. O. N. a abrir la caja registradora, mientras le exhibía el arma, extrayendo una cantidad de dinero no concretada en torno a los 200 euros, y cogiendo el teléfono móvil de la víctima, que no ha sido tasado.

Tras coger dichos efectos se produjo un forcejeo entre ambos y el acusado la agredió con el cuchillo que portaba, causándole una primera herida penetrante en región torácica izquierda, penetrando en tórax fracturándole la séptima y la octava costillas izquierdas y atravesando el diafragma izquierdo, el pericardio y de forma completa el ventrículo izquierdo del corazón.

A renglón seguido, con la intención de aumentar el sufrimiento de M. C. O. N, le clavó el arma en otras cinco ocasiones en la cara posterior del cuello, causándole otras tantas heridas incisopunzantes, tres de ellas penetrantes hasta las vértebras cervicales.

M. C. O. N. murió instantes después a consecuencia de una hemorragia masiva y un shock hipovolémico con parada cardíaca.