El plan que no te puedes perder estas Navidades en Madrid

Las Navidades no solo son una época de ilusión y magia para los más pequeños. También es momento para esos planes diferentes capaces de devolver el brillo en los ojos de los adultos. Más allá de ir a patinar sobre hielo, de ver el alumbrado, de comer el mítico bocadillo de calamares o probar el chocolate con churros de San Ginés, hay un plan que todo aquel que tiene la suerte de vivirlo quiere repetir.

Lo más probable es que ya te suene, aún más si veraneas en la Costa de Sol, cerca de Marbella, donde el festival Starlite ya forma parte de su esencia. Se trata de un lugar donde los conciertos no solo se ven o escuchan si no que se experimentan. Digamos que es una forma mucho más “cool”, como se diría ahora, de vivirlos.

Del 12 al 23 de diciembre, Starlite Madrid regresa a los pabellones 12 y 14 de IFEMA, consolidándose como la gran cita musical de la temporada. Mucho más que un festival, es un fenómeno cultural y social que fusiona música, gastronomía, ocio nocturno y experiencias inmersivas en un mismo espacio. Tras el éxito rotundo de sus dos primeras ediciones, esta tercera entrega promete convertirse, una vez más, en el plan imprescindible de la Navidad madrileña.

Starlite en Madrid por Navidad Starlite

¿Qué artistas actuarán?

Este año, Starlite Madrid reunirá a artistas de todos los estilos para conquistar todos los gustos. Habrá momentos para cantar "Caminando por la vida" con Melendi (12 de diciembre), dejarse llevar por la energía de "Livin la Vida Loca" de Ricky Martin (13 de diciembre) y emocionarse con la magia de clásicos como "Let It Go" en Disney in Concert (14 de diciembre). India Martínez (16 de diciembre) curará almas con temas como “Vencer al amor”, mientras que Miguel Poveda (19 de diciembre) emocionará con “Alfileres de colores”. Emmanuel y Mijares (20 de diciembre) harán cantar a todo el recinto con “Toda la vida”, y Gilberto Santa Rosa (21 de diciembre) pondrá a bailar con su inolvidable “Que alguien me diga”. Manuel Carrasco (22 de diciembre) regalará himnos como “Que bonito es querer”, y Navidad Ubuntu (23 de diciembre) cerrará con la calidez y espíritu festivo de sus canciones corales.

La fiesta no termina: afterparties y DJ sets

Cuando decimos que Starlite se experimenta es porque va mucho más allá del concierto. En Starlite, la noche continúa con afterparties y sesiones de DJ en las que la energía no decae y el ambiente invita a seguir hasta bien entrada la madrugada. Para quienes un concierto sabe a poco, estas fiestas son la oportunidad perfecta para quedarse hasta que duelan los pies, bailar temazo tras temazo y exprimir al máximo todo lo que ofrece esta experiencia tan única.

Gastronomía para una experiencia 360º

Y para los más hambrientos, ños que no conciben una buena noche sin el estómago bien contento, Starlite ofrece una propuesta gastronómica amplísima, pensada para todos los bolsillos y paladares. Desde restaurantes temáticos como Ánima, con auténticos sabores mexicanos; Raffaella, que celebra la tradición italiana; Tanabata, con su irresistible cocina nikkei; o el sofisticado Caviar Bar para quienes buscan exclusividad; hasta un animado Gastro Market repleto de foodtrucks y opciones informales perfectas para picar algo en cualquier momento.