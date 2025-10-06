Planes para afrontar la semana con hambre

Es lunes y nos hemos propuesto afrontar la semana con hambre de conocer esas sugerencias interesantes que los hosteleros idean para «engordar» proyectos porque, al fin y al cabo, en eso consiste sacar adelante un concepto, que no deja de ser una empresa, en ver como disfrutamos en ellos. Si aún no han probado las mejores bravas del mundo, corran. Se trata de las «Bravas alocadas», una receta cuyo autor es Javier Alfaro, quien ha logrado hacer las mejores del globo en el VI Concurso Internacional de Patatas Bravas. El mismo que ya galardonó las de José Luis Martínez, de Taberna y Media, y ahora ha puesto en valor la estética de la ración. En Rosi La Loca ya habíamos degustado estas bolitas de patata agria confitadas en aceite de oliva con ajo, hierbas aromáticas y fritas hasta lograr el equilibrio perfecto entre cremosidad y crujiente. Llegan a la mesa acompañadas de una salsa elaborada con un fondo de cocido hecho con pimentón, chipotle, vinagre de Jerez y huesos de jamón.

Lo reconocemos, los kebabs nos entusiasman, así que hoy ponemos en valor los de JEKES. Hace un par de años conocimos el primer local, situado en el 39 de Edgar Neville. Tal ha sido la acogida, que el proyecto cuenta con otro en Méndez Álvaro, 4 y en Zaragoza. Desde el mismo día de su apertura, el concepto hizo ruido y gustó el eslogan «Kebabs pero bien», ya que la filosofía es dignificar el bocado tradicional turco con carnes y vegetales de la más alta calidad. Jaime Rodríguez y sus socios fueron pioneros al observar que en Madrid, una ciudad en la que ocurren tantas cosas alrededor de la gastronomía y donde todo tiende a la excelencia, el kebab seguía siendo «una comida de tercera categoría hecha con una carne de dudosa procedencia», dice. Las reglas del juego han cambiado, prosigue, ya que quien está detrás del proceso de elaboración es Mariano Muñoz, quien fuera chef ejecutivo del Grupo Fayer.

Una carta viva

Con la idea de seguir creciendo, ya que tienen en mente abrir nuevos destinos, colaboran con colegas con la idea de que JEKES mantenga una carta viva, así que hasta el día 15 pueden probar el bocado ideado junto a Juancho’s. No sabrá si está en Estambul o en una granja de Connecticut. Es un guiño a la Chicken Pickle de Juancho's hecha con pollo JEKES marinado en su exclusiva (y secreta) receta, salsa Emmy, queso cheddar, oleslaw salad y pepinillo frito. Comparte carta con el de pollo, de ternera, con el mixto y con el falafel, entre otras delicias: «Nos diferenciamos en la calidad de nuestros productos, en cómo preparamos la carne y en que todos nuestros ingredientes están trazados, además de en la limpieza y en el precio medio, que hemos situado entorno a los diez euros».

Recuerden, ese día que llegue a casa con ganas de no moverse es el perfecto para probar las alitas de pollo de Wing Wing. Nos referimos al «delivery» de Nicolás Nájera, ex jefe de producción de GoXO, y de Javi Rojo. El chef no las ofrece fritas, sino hechas a baja temperatura y a la brasa con hasta 50 salsas para que viajemos desde casa: «La idea surgió porque Javi, que es muy emprendedor, un día me invitó a su casa a comer unas alitas y enseguida pensé que se podían mejorar, que las podíamos hacer más ricas», cuenta el chef, quien nos explica que se decidieron por este producto porque es muy americano, fácil de hacer y gusta mucho. La receta en sí es una delicia también gracias a cada una de las 50 salsas. Nosotros quisimos probar varias: la barbacoa, la búfala, la salsa original de carbón activo de coco con ajo negro y miso, la de gorgonzola y pera, la teriyaki y la de mango y chile: «Tratamos de vender a los comensales un viaje por el mundo a través del fuego. Sabemos que todo está ya hecho. Simplemente, hay que saber cómo mostrarlo», culmina.

JEKES

Dónde: C/ Edgar Neville, 39

y Méndez Álvaro, 4.

Precio medio: 10 euros.

Horario ininterrumpido

jekeskebabs.com

Una tarta de queso muy especial Cedida

Para no perderse

La tarta de Cordobés en Los 33

► Bajo la filosofía «Álex pone la tarta, y nosotros ponemos el humo», el chef de Los 33 y Álex Cordobés se han unido para ofrecernos un postre bestial. Se trata de una tarta de dulce de leche terminada en el restaurante con un chantilly ahumado. El precio es de 16 euros.