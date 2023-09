Los planes de Madrid contra el fracaso escolar y la atención a alumnos con necesidades especiales

Una cita clave, como cada año, para construir la respuesta educativa que demanda la sociedad madrileña. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy la puesta en marcha en este curso educativo de dos planes específicos para combatir el fracaso escolar: uno basado en mejorar la libertad, pluralidad y calidad educativo; y otro, denominado IncluYO, centrado en personalizar y reforzar la atención a los alumnos con necesidades especiales.

La jefa del Ejecutivo autonómico así lo ha explicado durante la inauguración del año escolar 2023/2024 en el colegio público San Juan Bautista, de Arganda del Rey, donde ha señalado que no solo le preocupa el abandono escolar de la estadística oficial, que recoge el número de alumnos que no finalizan sus estudios obligatorios, sino el “fallo oculto”. Se ha referido, en este sentido, a los alumnos que, “con título en la mano no son capaces de leer un texto complejo, resumirlo o rebatirlo”, que llegan a la universidad “sin conocer la historia de España o comprender un gráfico”; o que terminan la Educación obligatoria “sin haber hecho amistad con ninguno de los autores que, como Cervantes, han elaborado nuestro legado de mil años de cultura en español”. “Los españoles somos herederos de un patrimonio lingüístico y cultural inigualable, extraordinario, milenario. Transmitir ese legado no es una opción; es un deber de los mayores y un derecho de los niños y jóvenes. Hagamos todo lo posible para que cada alumno termine su escolarización obligatoria no solo con un título bajo el brazo sino, sobre todo, con ganas de seguir aprendiendo”, ha indicado Díaz Ayuso.

Pruebas orales

Por ello, la Comunidad de Madrid va a empezar a desplegar ya este curso su Plan por la libertad, la pluralidad y la calidad de la educación, anunciado por la presidenta autonómica durante su Discurso de investidura y que pretende ofrecer a los colegios e institutos las herramientas que les permitan combatir la devaluación de la calidad educativa. Para ello, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades está culminando la edición de una Guía con recomendaciones y pautas concretas para que los centros desarrollen iniciativas como el fomento de la práctica de exámenes orales, presentaciones en público y defensa y exposición de trabajos evaluables con las notas alfanuméricas que ya se utilizan para las calificaciones.

Otro de los objetivos es la implantación de metodologías de lectura y escritura que presten especial atención a la comprensión lectora, caligrafía, ortografía y sintaxis, con iniciativas como lecturas de textos clásicos propuestos por miembros de la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia. También se contempla la organización de premios y certámenes de lectura que promuevan la correcta expresión y el buen uso del español. Dentro de este compromiso de impulso a la calidad educativa se enmarca el programa de Capacitación Integral Docente (CID), que forma a los nuevos funcionarios que se incorporan al sistema educativo regional en asuntos como los aspectos administrativos de la enseñanza, aprender a regular la convivencia en los centros, fomentar el uso de metodologías novedosas y acercarles a los programas de innovación educativa e internacionalización.

Así, durante este curso impartirán clase los primeros 2.700 maestros que obtuvieron su plaza en Educación Primaria en las oposiciones del pasado año y que durante 2022/23 realizaron las prácticas para obtener el CID, una formación específica que a lo largo de este curso recibirán 2.887 profesores de Secundaria que acaban de superar las oposiciones.

Personalizar la enseñanza

La presidenta también ha hablado de la “personalizar la enseñanza”, el “gran objetivo” del Plan IncluYO, con el que cada centro tendrá que detallar las medidas organizativas, curriculares y metodológicas concretas que deberán prestar a alumnos con necesidades especiales, altas capacidades o problemas de dislexia. “Las familias tendrán derecho a conocerlas para que a la hora de elegir centro puedan tener en cuenta ese valor añadido”, ha apuntado Díaz Ayuso, quien, por otro lado, ha hecho referencia al impulso a las artes que se quiere dar con iniciativas como el Plan de teatro para mejorar las habilidades comunicativas de los alumnos o el nuevo programa de auxiliares de danza, que a lo largo del primer trimestre llevará las clases de esta disciplina a más de 13.000 alumnos de medio centenar de colegios.

Radios escolares

Asimismo, Díaz Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid impulsará durante este curso la creación de la Red de Radios Escolares, una plataforma que tendrá como objetivo integrar las radios y trabajos podcast periódicos que se trabajan desde los centros educativos y su aplicación como recurso educativo. “Vamos a potenciar la radio como vehículo de expresión, y para ello, sacaremos muy pronto una convocatoria para que un centenar de centros constituyan esta primera Red en la Comunidad de Madrid”, ha señalado, para repasar, a continuación, algunas de las novedades con las que da comienzo este curso, con cifras récord de docentes y alumnos en etapas como Educación Infantil de 0 a 3 años o Formación Profesional. Son 1.261.750 alumnos los que empiezan sus clases este mes, el 82,7% de los cuales asistirán a centros sostenidos con fondos públicos que han elegido en primera opción en el 94,2% de los casos. Los colegios e institutos públicos de la región tienen en sus plantillas a 63.041 profesores y maestros, 2.000 más que el pasado año. A esta cifra hay que sumar otros 25.653 docentes de la concertada, por lo que el número total en ambos tipos de centros alcanza los 88.694. Además, se han creado 1.400 nuevas plazas de Infantil 0-3 años en colegios como el visitado hoy, y destaca la inversión de 246 millones en becas y ayudas (un 7,7% más que en el curso anterior) que llegarán a casi 650.000 beneficiarios o la puesta en marcha ya en diez colegios del programa de centros educativos prioritarios.