Planes refrescantes con niños para escapar de la ola de calor en Madrid

Con las altas temperaturas del verano, encontrar planes divertidos y frescos para hacer con niños en Madrid se convierte en una necesidad. Por suerte, la capital y sus alrededores ofrecen varias opciones para disfrutar en familia sin derretirse en el intento. Desde parques acuáticos con toboganes de vértigo hasta espectáculos nocturnos con drones y superhéroes, estos son los mejores planes para combatir el calor con diversión.

1. Parque Warner Beach: diversión a remojo

Ubicado en San Martín de la Vega, el Parque Warner Beach es ideal para pasar un día completo entre chapuzones y risas. Este oasis acuático cuenta con atracciones para todas las edades: desde toboganes suaves como “Agua Aventura” para los más pequeños, hasta desafíos más intensos como “Black Manta” para los más atrevidos. Además, hay zonas de sombra, tumbonas y restaurantes con menús infantiles, lo que lo convierte en un plan cómodo y completo para toda la familia.

2. Parque Warner Madrid: adrenalina, espectáculos y superhéroes

A pocos metros del parque acuático se encuentra el Parque Warner Madrid, perfecto para quienes buscan emociones fuertes y entretenimiento sin descanso. Además de sus montañas rusas icónicas como Batman Gotham City Escape y Superman: Atracción de Acero, destaca Cartoon Village, un espacio diseñado para los más pequeños con personajes como Bugs Bunny o el Pato Lucas.

Este verano, la gran novedad es el espectáculo nocturno ‘Justice League: Rise of the Penguin’, una producción con efectos especiales, drones 3D, fuego y pirotecnia, alimentada por energía 100% renovable. También se ha incorporado un espectáculo exclusivo de drones en Gotham City y nuevas tecnologías sostenibles como estaciones solares de carga y pagos digitales con la app Waylet.

3. Aquopolis de Villanueva de la Cañada: playa y adrenalina a un paso de Madrid

Considerado uno de los parques acuáticos más grandes de Europa, Aquopolis ofrece una alternativa veraniega completa con zonas de alta emoción, atracciones moderadas y espacios infantiles. Su playa artificial de arena blanca y piscina con olas permiten vivir una experiencia playera sin salir de la Comunidad de Madrid. Ideal tanto para quienes buscan emociones fuertes como para quienes prefieren relajarse bajo el sol.

4. Parque de Atracciones de Madrid: clásicos y aventuras acuáticas

Situado en la Casa de Campo, el Parque de Atracciones es un clásico para las familias madrileñas. Durante el verano, las atracciones acuáticas como Los Fiordos, El Aserradero o Los Rápidos se convierten en las favoritas. Estas propuestas combinan agua, velocidad y risas aseguradas, ideales para refrescarse mientras se vive una auténtica aventura en familia.