Un policía madrileño salva a un anciano durante sus vacaciones

Un policía lo es las 24 horas incluso cuando no lleva uniforme. También cuando se encuentra de vacaciones. Este fue el pensamiento de un agente de la Policía Nacional de Torrejón de Ardoz que salvó al vida de un anciano en un restaurante de Granada. La Razón ha accedido al vídeo en el que se ve como este funcionario consiguió que el hombre expulsara un alimento cuando no respiraba.

El "ángel de la guarda" de este hombre tiene su puesto en el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de Torrejón de Ardoz (Madrid). Sin embargo, esta meritoria intervención tuvo lugar a muchos kilómetros de distancia en la localidad de Atarfe (Granada). Este pueblo es donde sus padres cuentan con una vivienda y donde disfrutaba de unos días de vacaciones.

Este auxilio fue realizado el 12 de agosto cuando el protagonista desayunaba con su madre en uno de los establecimientos de la localidad. Mientras disfrutaban de la comida, en la terraza del local, su madre observó como un señor de unos 75 u 80 años se asfixiaba.

Ambos se acercaron a la vista del hombre y el agente se dio cuenta de que no respiraba porque algún tipo de alimento obstruía sus vías respiratorias. El anciano se agarraba la zona del cuello-pecho superior y tenía un evidente color rojizo por toda la cara.

En ese momento, el policía aplicó los conocimientos que había adquirido en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Le indicó que se pusiera de pie y le aplicó la maniobra de Heimlich. Tuvo que repetirla entre tres y cuatro veces con compresiones abdominales.

Segundos de tensión

Después de unos segundos de angustia por la situación, que se hicieron eternos, el policía consiguió que este hombre expulsara un resto de alimento junto con una especie de flema. Los testigos invitaron al hombre a que llamara a los servicios de emergencia pero declinó esta petición.

Se da la circunstancia de que en Atarfe solo hay de forma habitual una patrulla de la Policía Local. En caso de haber sido requerida hubiera llegado demasiado tarde para haber mantenido con vida al hombre. Además, el centro de salud más cercano se encuentra a 15 minutos andando del restaurante donde se llevó a cabo la intervención.

Con todos estos detalles sobre la mesa, cobra más relevancia la intervención de este agente. El policía madrileño mantuvo en todo momento la calma, como se puede apreciar en el vídeo al que ha tenido acceso este medio, y después de salvar la vida a este hombre continuó desayunando junto a su madre.