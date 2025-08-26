Policías salvan la vida de un hombre que fue arrollado por el Metro

Momentos de tensión con final feliz ante decenas de testigos. Así fue el auxilio que realizó dos agentes de la Policía Nacional a un hombre que fue arrollado por el Metro en Madrid. La víctima estaba bajo uno de los vagones y los funcionarios no dudaron en descender hasta las vías para practicar dos torniquetes que le salvaron la vida, según confirman a LA RAZÓN fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Esta intervención humanitaria se produjo este domingo poco después de las nueve de la mañana en la estación de Metro de Miguel Hernández en Puente de Vallecas. El individuo se precipitó sobre las vías ante decenas de testigos que esperaban el transportes. Los nervios se apoderaron de estas personas ante la escena que acaban de presenciar.

Los primeros en llegar a la zona fueron los agentes del GAC de la Policía Nacional de Puente de Vallecas. Más tarde también estuvieron presentes sus compañeros del GOR, de la UPR y de Brigada Móvil. La víctima se encontraba atrapada debajo de uno de los vagones con un fuerte golpe en la cabeza y la amputación de una de sus piernas.

El estado de la víctima

Sin dudarlo, los policías de Seguridad Ciudadana se bajaron a las vías del Metro para auxiliar a este hombre que estaba perdiendo una abundante cantidad de sangre. Los dos policías, que tienen conocimientos sanitarios, le practicaron hasta dos torniquetes para estabilizar su situación por la gravedad de las heridas que había sufrido en sus extremidades inferiores.

Gracias a esta intervención, el cuadro médico del individuo se pudo estabilizar hasta la llegada de los servicios sanitarios. Un ambulancia trasladó a la víctima al hospital de La Paz donde aún se encuentra. No se teme por su vida y evoluciona favorablemente.