Los policías señalan la mala gestión del delegado del Gobierno en Madrid

Una protesta que, sin lugar a dudas, no será la última. Decenas de agentes de Policía afiliados a la Confederación Española de Policía (CEP) se han concentrado este miércoles frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid no solo para alertar de un "aumento de la inseguridad" en la región, sino también para exigir mejoras laborales para los agentes y una mayor protección jurídica.

El sindicato ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de "esconderse en datos que no le importan a nadie sobre hurtos en mochilas" para no hablar de que en la región se está "sufriendo un incremento muy importante de los delitos violentos", según ha explicado el portavoz de CEP, David Gutiérrez.

El portavoz ha citado no solo tentativas de homicidio o agresiones sexuales, sino también ha aludido a "un nuevo récord" de agresiones contra agentes de Policía. "Si nosotros no estamos bien protegidos, no podemos dar una buena seguridad a la ciudadanía", ha defendido Gutiérrez, que subraya que CEP pide mayor "protección física y también jurídica".

En esta misma línea, el secretario de organización de CEP, Raúl Domingo, ha alertado de la tendencia "claramente ascendente y muy preocupante" de la violencia en las calles debido al aumento de delitos de reyerta, riñas tumultuarias, agresiones y atentados contra los agentes de la autoridad.

Sobre el incremento de agresiones a policías fuera de servicio, desde el sindicato ha mostrado especial preocupación. "Estamos viendo ataques muy graves cuando los compañeros son reconocidos en la calle", ha señalado Gutiérrez, que ha insistido en reclamar protección jurídica reforzada.

Así, ante la falta de respuesta del Ministerio del Interior, el sindicato ha acudido al Parlamento Europeo, donde, según Gutiérrez, se ha instado al Gobierno español a reforzar las sanciones y reconocer a los agentes como profesión de alto riesgo, una demanda del sindicato que permitiría adaptar condiciones laborales y jubilaciones al nivel de peligro de la actividad policial.

Aumento de la plantilla

Gutiérrez también ha defendido la necesidad de aumentar la plantilla de Policía Nacional en Madrid, como ha planteado el Ayuntamiento de la capital. Según ha asegurado, "la población ha crecido notablemente y no lo ha hecho al mismo ritmo el número de policías que trabajan en la ciudad", algo que, a su juicio, "genera desprotección e inseguridad".

Sin embargo, esta consideración choca frontalmente con las declaraciones lanzadas en la víspera por el delegado del Gobierno, que durante la presentación de los datos de criminalidad del tercer trimestre aseguró que la Policía Nacional se encuentra en máximos históricos de plantilla, la cual ha crecido a mayor ritmo que la población y ofrece más de tres agentes por cada mil habitantes.

Preguntado precisamente por esta disparidad de opiniones, Gutiérrez ha respondido acusando al Martín de "interpretar los datos de forma subjetiva" porque esos datos incluyen servicios centrales que, pese a tener base en Madrid, trabajan en toda España.

"Los policías que ven los ciudadanos en la calle no han aumentado a la misma velocidad", ha remarcado, insistiendo en que el incremento de delitos violentos "es obvio y lo vemos todos los días en la prensa y en las redes sociales".

Condiciones laborales

Ambos portavoces han dirigido una exigencia directa al delegado del Gobierno para que "atienda a la seguridad de los policías madrileños" y aborde la situación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Madrid, donde denuncian turnos "que no cumplen los descansos mínimos legales".

"No se pueden hacer determinados operativos cuando trabajas como punta de lanza habiendo descansado apenas unas horas", ha advertido un Gutiérrez que, al igual que Domingo, insisten en que su principal demanda en este sentido es abrir una mesa de negociación para fijar un turno "legal y digno".

De hecho, la principal pancarta que han mostrado los manifestantes presentes en la concentración rezaba el lema 'Policías con derechos: Por una jornada laboral digna y legal' acompañado de los símbolos tanto de la CEP como de la Unidad de Prevención y Reacción.