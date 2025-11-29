Pozuelo inauguró el parque navideño en Prados de Torrejón con dos pistas de hielo y grandes atracciones

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón encendió este viernes la Navidad con el tradicional alumbrado que llena de "luz y color" las calles de la ciudad y como principal novedad, inauguraron el parque navideño en Prados de Torrejón que cuenta con dos pistas de hielo, espectáculos familiares y talleres en una gran carpa, así como una amplia zona de restauración y atracciones.

La alcaldesa, Paloma Tejero, junto a otros miembros de la Corporación Municipal, presidió el acto que tuvo lugar en el Parque Alcalde José Martín-Crespo Díaz, y en el que "cobró protagonismo" el lanzamiento de cientos de farolillos que iluminaron desde el cielo el arranque de estas fechas.

En este evento tuvo un papel destacado el Coro de la Hermanad del Rocío que entonó varios villancicos junto a cientos de familias, asociaciones, usuarios de los centros municipales de mayores, clubes deportivos y colegios, que disfrutaron también de una merienda de chocolate con churros.

La regidora, antes de activar el encendido, felicitó a los pozueleros por estas fiestas y les animó a disfrutar de la amplia programación navideña que ha organizado el Gobierno local.

La Navidad en Pozuelo se celebrará en varios escenarios como es el ya abierto 'Xtmas Pozuelo' en el Parque Prados de Torrejón o las propuestas organizadas en el centro de la ciudad y en la Avenida de Europa con sesiones de DJs, las preuvas, un videomapping o la gran fiesta de Nochevieja.

En los próximos días el Consistorio dará a conocer la programación completa para estas fiestas navideñas que también se incluyen conciertos, exposiciones y actividades para todos.

Desde este viernes y hasta después de Reyes, los pozueleros podrán disfrutarán del parque navideño Xtmas Pozuelo, en Prados de Torrejón, en el que habrá dos pistas de hielo, espectáculos familiares y talleres en una gran carpa, así como una amplia zona de restauración.

También habrá atracciones para los más pequeños como una noria infantil, un jumping park, hinchables y el clásico de caballitos españoles.

Este año, además, llegará el Tren de la Navidad que conectará las zonas del centro urbano, la Avenida de Europa y el barrio de la Estación con el Parque Prados de Torrejón. La carpa instalada en Xtmas Pozuelo acogerá desde este sábado numerosos espectáculos para disfrutar en familia.

Así, la programación arranca este sábado con 'Tour Baby Radio', a las 12 horas, y continuará los próximos fines de semana con otras propuestas como 'Estos monstruos me hacen reír' y 'Las hadas de la Navidad', 'Canta y baila con Babyradio en Navidad' , 'Lo que de ellos aprendí', 'El Gran Braulio', 'Si pío la lío' o 'La gran aventura de los Reyes Magos', entre decenas de espectáculos. La entrada es libre hasta completar aforo.

También los talleres ocuparán la agenda de los más pequeños en estas fechas y podrán aprender, jugar y divertirse a través de actividades como 'Taller Babypar' el 7 y 8 de diciembre.

En adelante, también se disfrutará de propuestas como, 'Muros y murallas del mundo: aparejos de ladrillo', 'La cocina de cine con la ECAM', 'Refugios de emergencia' o 'Juguetes de cartón', entre otros.

Todos los talleres se impartirán a las 12 horas y a las 14 horas y son de entrada libre hasta completar aforo.

Alumbrado navideño

El encendido permanecerá hasta el 6 de enero, periodo en el que se iluminarán durante estos días más de 800.000 leds, que, entre otros puntos, ornamentarán los árboles y las farolas de la Avenida de Europa, desde la rotonda del centro comercial Zielo hasta la plaza de Emilia Pardo Bazán, incluyendo la calles Francia y Portugal.

El parque Alcalde José Martín-Crespo Díaz está decorado con un pasadizo en la entrada por la Avenida Bularas, un gran árbol de Navidad de más de 20 metros de altura cerca del templete y un gran castillo.

Cerca de este entorno y ya en el parque Prados de Torrejón, además de las tradicionales guirnaldas, también se ha instalado una estrella en 3D con 5 metros de altura y una gran caja de regalo transitable.

En la Glorieta de Cerro de los Gamos, a la entrada de Pozuelo, destaca un ángel de más de cinco metros de altura; en la rotonda Antoñito 'El Quiosquero', las figuras de un Nacimiento, en la de la iglesia de Caná, un árbol de navidad, y en la del Padre Dehon y Plaza de España, varios conos en espiral.

También en la Glorieta Manuel Martín Ferrand y las dos que siguen hasta llegar a la Plaza de la Constitución, se ubican motivos alegóricos de la Adoración de los Reyes Magos; y en la plaza de la Constitución, el tradicional Portal del Belén.

En el centro de la ciudad, además de los volumétricos en altura y las decoraciones instaladas en los edificios municipales (Ayuntamiento, biblioteca Miguel de Cervantes, Centro Cultural Padre Vallet y Oficina de Atención al Ciudadano y Centro Municipal de Mayores), la Plaza Mayor, expone un trineo.

La Plaza del Padre Vallet, como es tradición, acoge un gran árbol de Navidad. Asimismo, quedarán iluminados los accesos principales a las urbanizaciones con árboles o guirnaldas y zonas como la Estación o el barrio de Húmera.