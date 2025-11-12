El primer hotel "Autism Friendly" de Madrid: unas iniciativas necesarias

Una iniciativa que, sin duda, tendrán eco y marcará el camino a seguir. Novotel Madrid Center ha hecho historia al convertirse en el primer hotel de la capital española en recibir la certificación ‘Autism Friendly’. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la organización internacional Autism Friendly Club, marca un avance fundamental para que Madrid se convierta en un referente mundial en términos de accesibilidad cognitiva en el sector turístico.

La certificación ‘Autism Friendly’ representa un paso decisivo hacia la creación de un turismo inclusivo que permita a las personas autistas y a sus familias disfrutar de una estancia cómoda, segura y adaptada a sus necesidades.

Con esta nueva certificación, Novotel Madrid Center se posiciona como un modelo a seguir para otros establecimientos de la ciudad y del país, garantizando una oferta accesible que favorezca la integración de un colectivo que, según la Organización Mundial de la Salud, representa al 1 de cada 100 niños a nivel global.

La obtención de esta certificación se ha logrado gracias a una serie de medidas que han sido implementadas en el hotel para facilitar la estancia de los huéspedes dentro del espectro autista. Entre las principales adaptaciones se incluye la instalación de apoyos visuales, como pictogramas, en las zonas comunes del hotel, para ayudar a la orientación y facilitar la comprensión de los espacios.

Además se ha creado una «zona de refugio» especial, diseñada para proporcionar un espacio tranquilo y seguro en caso de sobrecarga sensorial, se han adaptado los horarios y servicios en las áreas de restauración y limpieza, con el fin de ajustarse a las necesidades y preferencias de cada huésped.

Se ha formado al personal para garantizar una atención adecuada, empática y comprensiva hacia los huéspedes autistas, al tiempo que se ha desarrollado una serie de protocolos específicos para la gestión de situaciones de crisis.

Con estas adaptaciones, Novotel Madrid Center no solo ofrece una infraestructura accesible, sino también una experiencia sensorialmente amigable para aquellos que puedan necesitar un entorno más controlado.

Turismo accesible

Según datos de la Confederación Autismo España, más de 450.000 personas viven con autismo en el país, aunque la Organización Mundial de la Salud estima que la prevalencia a nivel global es de 1 de cada 100 niños. A pesar de estas cifras, apenas el 1 % de los espacios en España están adaptados para este colectivo.

Con este reconocimiento, Novotel Madrid Center da un paso más en su compromiso con la inclusión y la accesibilidad, alineándose con su lema ‘Your Time Your Way’ para ofrecer experiencias personalizadas y equilibradas a sus huéspedes.

La apertura de este nuevo espacio adaptado marca el inicio de un cambio en la industria hotelera madrileña, que podría inspirar a otros hoteles a seguir el ejemplo de Novotel Madrid Center y trabajar para hacer de Madrid una ciudad aún más accesible para todos.