El primer Starbucks en un estadio de fútbol abre hoy en el Bernabéu

La marca Starbucks, distribuidora de café y operada por Alsea en España desde 2018, abrirá este viernes su primera 'flagship' en España, que estará ubicada en el Estadio Santiago Bernabéu y que contará con un espacio exclusivo dedicado a coctelería y otras experiencias. En concreto, Starbucks Bernabéu se convierte en el primer Starbucks ubicado en el interior de un estadio de fútbol en Europa y será el espacio más grande de la marca en España, con una superficie de 900 metros cuadrados, que se reparten en dos plantas y que contará con vistas privilegiadas al recinto madridista.

De esta forma, la tienda contará con un espacio dedicado a la mixología y experiencias únicas e inmersivas sobre el mundo del café, dirigidas por 'coffee masters' de la marca, baristas profesionales con delantal negro que, además de contar con formación especializada, muchos de ellos han participado en campeonatos internacionales o visitado fincas cafeteras a través del programa Starbucks Origin Experience. Un espacio único que dispondrá de una propuesta experiencial inspirada en la que se ofrecen en los Starbucks Reserve Roasteries, la línea más 'premium' de la marca, y de las que hay sólo seis en el mundo (Seattle, Shanghái, Milán, Nueva York, Tokio y Chicago). El nuevo establecimiento, que se convierte en el 222 de la compañía en Iberia, contará con productos y experiencias exclusivas que no están disponibles en ninguna otra tienda del país.

Así, esta apertura supone el proyecto más ambicioso de la marca en España, en la que ha realizado una "elevada" inversión en un establecimiento único y diferente a los existentes en el mercado nacional. Bajo el lema 'Pasión por el café, pasión por Madrid', la tienda insignia del Bernabéu pretende forjar un vínculo único entre la marca y la capital española, ofreciendo una experiencia sensorial sin igual. El director general de Starbucks Iberia, Antonio Romero, ha señalado que la apertura de esta 'flagship' es un "hito en la historia de la marca". "Es un lugar emblemático y único donde los visitantes no solo podrán disfrutar del mejor café sino también vivirán una experiencia totalmente inmersiva e inigualable", ha subrayado. "Starbucks Bernabéu ya está listo para recibir a sus primeros visitantes este viernes, lo que supone una auténtica celebración tanto para la marca como para los amantes del café. Esta tienda es diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora en España, con una oferta de productos exclusiva y un diseño que la distingue de todos nuestros otros establecimientos", ha asegurado.