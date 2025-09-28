Puente bromea de nuevo con el drama en las redes sociales: "¿Ha reservado ya en el ventorro?"

Este domingo, la cuenta oficial de la AEMET, a mediodía, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: «Aviso rojo. Lluvias torrenciales. Peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes. ¡Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces! Siga las recomendaciones de Protección Civil».

A las pocas horas, retuiteó Óscar Puente la información, con una de las suyas: «¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?», en alusión a la tragedia de la Dana en la Comunidad Valenciana que, en octubre del pasado año, se cobró la vida de más de doscientas personas. El impacto del tuit de Puente, llegada la noche, alcanzaba el millar de retuits y unos seis mil «me gusta». Con un alcance de más de setecientas mil visualizaciones. Objetivo conseguido.

Desde hace tiempo, el ministro de Transportes dedica más tiempo y esfuerzo en ganar popularidad en las redes sociales, donde representa el papel de agitador constante, que en solventar la discutida gestión de su departamento, marcada por un caos ferroviario que se ha ido agravando y que cada vez sufren de manera más frecuente los usuarios, con retrasos casi sistemáticos, cuando no pernoctaciones en mitad de las vías, y una flota anticuada con fallos en servicios tan básicos como el aire acondicionado.

Un tuitero incansable

Fue hace unos meses, este verano, cuando la inteligencia artificial de X, a la pregunta de un usuario, que le requería el «tiempo que pasa de media al día el ministro Oscar Puente mirando esta red social o subiendo post», respondió: «No hay datos públicos exactos, pero analizando sus 50 publicaciones más recientes (del 24-27 jul), promedia ~12 posts/día, con picos de 30+. Estimando tiempo en leer, responder y postear, dedica al menos 3-4 horas diarias a X. ¡Es un tuitero incansable!».

Semanas después, cuando los incendios comenzaban a causar estragos en España, quiso irrumpir en el debate público con su particular estilo irónico, depurado, con el que busca resultar gracioso al personal. La broma fácil. El fuego arrasaba hectáreas en Castilla y León y Puente –desde su lugar de veraneo– disparaba contra el presidente Alfonso Fernández-Mañueco, que pasaba sus vacaciones en tierras gaditanas: «¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz?. En CyL está calentita la cosa». A Feijóo le puso: «Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a CyL que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso».

Las formas de Puente, el ministro tuitero, le han granjeado un alto nivel de popularidad entre la sociedad española. Casi tan alto como el rechazo que sienten hacia sus métodos algunos colegas de su Gobierno y su partido, que prefieren emplear un tono más conciliador.