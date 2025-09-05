Qué hacer en Madrid en septiembre: los mejores planes gratis para disfrutar de la ciudad

Septiembre en Madrid es un mes de transición, donde el calor del verano se mezcla con la energía de volver a la rutina. Las calles se llenan de actividad, tráfico y eventos que permiten a los madrileños y visitantes disfrutar de la ciudad sin necesidad de gastar. Si buscas planes gratuitos para aprovechar al máximo este mes en la capital, la ciudad ofrece una amplia variedad de opciones que combinan arte, moda, gastronomía y cultura.

Desde aperturas nocturnas en museos emblemáticos hasta mercados callejeros llenos de encanto, septiembre es el momento perfecto para redescubrir Madrid en todo su esplendor. A continuación, te presentamos una selección de los mejores planes gratuitos para disfrutar de Madrid durante este mes.

El Museo del Prado de noche

El Museo del Prado abrirá sus puertas el sábado 6 de septiembre de 20:30 a 23:30 h para ofrecer una experiencia única: la posibilidad de recorrer sus salas por la noche. La entrada es gratuita hasta completar aforo, y el acceso se realiza por la Puerta de Jerónimos, siendo el último acceso permitido a las 23:00 h. Esta iniciativa permite disfrutar de las obras maestras del museo en un ambiente tranquilo y diferente al habitual. Además, la velada estará amenizada por música en vivo, creando una atmósfera especial para los visitantes.

Vogue Fashion's Night Out 2025

El jueves 11 de septiembre, la calle Ortega y Gasset se transforma en un escaparate de moda y estilo con la celebración de Vogue Fashion’s Night Out (VFNO). Desde las 20:00 h hasta la medianoche, la vía se llena de actividades gratuitas como música en vivo, photocalls, desfiles y promociones especiales en tiendas. Es una cita imprescindible para los amantes de la moda y la cultura urbana. Este año, el evento se expande a la calle Lagasca, ofreciendo aún más opciones para disfrutar de la noche.

Madrid Gallery Weekend

Del 11 al 14 de septiembre, Madrid se convierte en el epicentro del arte contemporáneo con el Madrid Gallery Weekend. Durante estos días, las principales galerías de arte de la ciudad abren sus puertas al público de forma gratuita, ofreciendo exposiciones, visitas guiadas y eventos especiales. Es una oportunidad única para descubrir el talento de artistas nacionales e internacionales en un ambiente enriquecedor.

Mercado de las Ranas

Los sábados 6 y 20 de septiembre, el Barrio de las Letras acoge el Mercado de las Ranas, un mercadillo al aire libre que ofrece productos de segunda mano, antigüedades, artesanía y moda vintage. Desde las 12:00 h hasta las 20:00 h, las calles Huertas, Príncipe y León se llenan de puestos coloridos y música en vivo, creando un ambiente bohemio y acogedor. Además de los puestos comerciales, los establecimientos de hostelería ofrecen tapas y bebidas a precios especiales.

Visita el Thyssen de noche

Cada sábado de septiembre, el Museo Thyssen-Bornemisza ofrece una apertura nocturna gratuita de 21:00 a 23:00 h. Durante estas dos horas, los visitantes pueden acceder al museo y disfrutar de su colección permanente y exposiciones temporales sin coste alguno. Una oportunidad perfecta para admirar obras de artistas como Van Gogh, Monet o Hopper en un ambiente tranquilo y exclusivo. La entrada es libre hasta completar aforo, y se recomienda llegar con antelación para asegurar el acceso.

Ver gratis la Biblioteca Nacional de España

La Biblioteca Nacional de España ofrece visitas guiadas gratuitas los lunes, miércoles y viernes de septiembre. Estas visitas permiten conocer la historia y el patrimonio bibliográfico de la institución, así como explorar sus salas y colecciones más destacadas. Las visitas se realizan a las 12:00 y a las 17:00 h, y es imprescindible realizar una inscripción previa a través de su página web.