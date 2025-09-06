El rascacielos más alto de Europa: así será Torre Madrid Norte

Madrid Nuevo Norte avanza en sus plazos. Todo con la intención de convertirse en una de las principales capitales, a nivel mundial, en la transformación y regeneración de sus zonas financieras, del aeropuerto, de sus estaciones de metro y tren y de sus zonas residenciales. Un espacio único que cambiará por completo el aspecto de la zona norte del Paseo de la Castellana.

Este centro de negocios contará, además, con la torre más alta de España que podrá llegar a los 330 metros de altura, y otras dos, que entrarán de sobra en el top 10 de los rascacielos más altos de la capital. Por lo tanto, el “skyline” de Madrid cambiará por completo, y se situará entre los más importantes y llamativos de Europa.

La Torre Madrid Norte será el más alto de todos ellos. De hecho, será el más alto de toda España, dado que contará con una altura total de 330 metros, según las previsiones. Un colosal centro de negocios que superará en altura a sus vecinas, las cuatro torres. De ellas, la más alta es la Torre de Cristal, que suma 249 metros.

Se calcula que los primeros edificios de Madrid Nuevo Norte podrían empezar a levantarse a lo largo del año 2026, en la parcela de Las Tablas, mientras que el Metro podría estar disponible entre 2027 y 2028.

Entre las infraestructuras con las que contará este nuevo espacio de Madrid destaca el nuevo intercambiador, uno de los más modernos de Europa: tendrá 33.000 metros cuadrados y conectará Metro, Cercanías, buses y hasta el aeropuerto de Barajas. Está diseñado para dar servicio a más de 105.000 pasajeros al día. El intercambiador, que será el más avanzado de la región, supondrá también un punto de encuentro cívico, y contará con hasta 1.500 metros cuadrados de espacios comerciales.

El rascacielos en cuestión medirá unos 330 metros de altura, contando las antenas, y superará al edificio más alto hasta el momento en Europa Occidental (dejando a un lado a Rusia): la Varso Tower, de Varsovia (310 metros) y The Shard, en Londres (306 metros). Aunque eso sí, la gigantesca torre madrileña no estará entre los más altos del mundo, pero sí entre los 100 primeros. Se quedará muy alejado de los 828 metros del Burj Khalifa y de los 632 metros de la torre de Shanghái. Pese a ello, será casi 100 metros más alto que las famosas cuatro torres.

La intención que anima todo es crear un centro empresarial para generar una nueva vida urbana en la capital de España. Todo para impulsar un distrito representativo de la ciudad junto con la renovada estación de Chamartín que se va a convertir en el centro de la Alta Velocidad española, a lo que se suma el gran parque central de 13 hectáreas sobre el haz de vías.