El regreso del parque vallecano de La Viña en Entrevías

Ocho meses después, el parque La Viña, en el barrio de Entrevías (Puente de Vallecas), ya muestra su nueva cara: caminos rehabilitados, nuevas áreas de ocio, implementación de sistemas de drenaje sostenible y un diseño paisajístico «que apuesta por incrementar la biodiversidad y el confort climático», explican desde el Área de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo que preside Borja Carabante.

Hablamos de una zona verde que supera ampliamente los 40.000 metros cuadrados y en cuya rehabilitación, ahora ya culminada, el Ayuntamiento de Madrid ha invertido más de un millón de euros, con vistas a convertirlo en un «espacio más accesible, sostenible y atractivo para vecinos y visitantes».

Uno de los puntos clave ha sido la mejora de la accesibilidad, manteniendo el estándar anteriormente existente con la renovación de los caminos y la creación de seis nuevos itinerarios que se han consolidado de forma natural, debido al tránsito peatonal. Ahora, las pendientes se han suavizado, mientras que las escaleras de la calle de Timoteo Pérez Rubio han sido rediseñadas.

Nuevo arbolado

Por otro lado, el pavimento se ha adaptado a las distintas áreas y usos, incluyendo adoquines drenantes, jabre de color en caminos y zonas estanciales, losetas hidráulicas, arena de río en áreas deportivas e infantiles, y caucho en las zonas infantiles adaptadas. Todo ello asergurará una «mayor integración estética y funcional, además de facilitar la movilidad».

Se ha trabajado también en la accesibilidad de los itinerarios Ayuntamiento de Madrid

En materia de sostenibilidad, se han implementado sistemas de drenaje para gestionar las aguas pluviales y pavimentos permeables, zanjas de infiltración y depósitos modulares. Y en cuanto al diseño paisajístico, se han incorporado 67 nuevos árboles y más de 8.000 arbustos, con especies no alergénicas y adaptadas a las condiciones climáticas y del suelo de la capital. Se espera que la vegetación no solo mejore el clima del parque, sino que también fomente la biodiversidad al crear corredores verdes integrados que conectarán las diferentes áreas. Las plantaciones serán sostenidas por un sistema de riego eficiente y adaptado a las necesidades de cada especie.

Zona infantil

El renovado parque de La Viña cuenta a partir de ahora con áreas específicas para el disfrute de todas las edades, fruto «del estudio socioeconómico y de necesidades de la zona». Así, como novedades destaca una zona infantil accesible con pavimento de caucho y juegos inclusivos; una zona biosaludable, diseñada con elementos de ejercicio de bajo impacto, pensados para los mayores del distrito, y una zona de calistenia que fomenta la realización del ejercicio al aire libre y que se ejecuta sobre pavimento terrizo.

Una de las nuevas zonas de juegos Ayuntamiento de Madrid

En estas áreas estanciales se han instalado bancos, mesas de ajedrez, y fuentes. Además, se encuentran conectadas mediante itinerarios accesibles con iluminación adecuada, mobiliario urbano renovado y un diseño pensado para la comodidad y el descanso de los usuarios.

Esta intervención, recuerdan desde Cibeles, forma parte de la estrategia de mejora y conservación de zonas verdes que, desde 2019, lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid. La inversión global es de 109 millones de euros para un total de 124 obras en toda la ciudad, de las cuales 106 han finalizado.

La rehabilitación del parque de La Viña era uno de los proyectos contemplados en los presupuestos del presente ejercicio. Unas cuentas que, en total, destinaban al distrito de Puente de Vallecas 73,62 millones de euros, lo que suponía una subida del 1,2%. Concretamente, el total invertido en el barrio de Entrevías es de 3,6 millones.