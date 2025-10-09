El restaurante italiano en Madrid que gana éxito cada día: tradición, música y cócteles únicos

En pleno corazón del barrio Salamanca, V Modern Italian da vida al concepto 'Fast Fine', una nueva manera de disfrutar la cocina italiana que une lo mejor de dos mundos. Por un lado, la rapidez y accesibilidad del fast casual y por otro, la calidad, el diseño y la experiencia sensorial propia de la restauración elevada. Más que un restaurante, V Modern Italian es una experiencia donde confluyen sabores genuinos de Italia, cócteles atrevidos, arte contemporáneo y una energía única que invita a vivir cada momento con intensidad.

Sin embargo, su nombre no es mera casualidad. Detrás de la "V" se esconde el número romano que simboliza la esencia del restaurante y su propuesta de estimular los cinco sentidos. Desde los aromas del horno de piedra hasta la calidez de los interiores y la música cuidadosamente seleccionada, cada detalle ha sido concebido para sorprender y encantar, integrando la decoración de estilo urbano realizado por el dúo grafitero, Pichiavo.

Un éxito mundial llega a Madrid

Con presencia internacional en países como Suecia, Bélgica o EE.UU., V Modern ha logrado consolidarse como un concepto de éxito global que genera confianza y funciona en cualquier lugar donde se establece. Ahora en Madrid, su fórmula es clara: auténtica gastronomía italiana, calidad-precio imbatible y una experiencia pensada para todos los públicos y momentos. Un concepto probado y exitoso que eleva la escena gastronómica madrileña con una propuesta 360.

Su versatilidad lo convierte en el escenario perfecto para cualquier ocasión: desde menús ejecutivos y propuestas diseñadas para equipos, hasta las DJ Nights de viernes y sábado, donde la gastronomía se mezcla con la música y la energía nocturna. Además, el espacio cuenta con zonas semiprivadas que permiten celebrar encuentros de empresa, reuniones de grupo o eventos especiales en un ambiente exclusivo y acogedor.

Vista general de V Modern Italia en Madrid V Modern Italia

Productos frescos, de calidad e innovación

Con un menú enraizado en la tradición italiana pero que mira hacia el futuro, en V Modern Italian conviven antipasti, ensaladas, pastas frescas y pizzas al horno de leña con creaciones sorprendentes que llevan la experiencia más allá de lo esperado. En sus deliciosos entrantes se encuentran platos como la burrata olivada rústica o el carpaccio di bresaola, y su oferta de pizzas de masa madre, que se fermenta por 48 horas y se hornea a 300 ºC en un horno importado de Génova.

Incluye opciones tanto clásicas como gourmets, como la pizza de nduja y ricota o la de mortadela y pistacho. Y para los amantes de la pasta italiana, se puede disfrutar de hasta más de diez opciones de pasta fresca elaborada artesanalmente directamente de Italia. El toque final lo da su carta de cócteles. Desde opciones infalibles como el negroni o el whiskey, hasta opciones únicas como el Limoncello Pineapple Smash, una mezcla fresca de vodka, zumo de piña, un toque de limón y Sprite.

Pizza y pasta fresca de V Modern Italia Madrid V Modern Italia

Horario, ubicación y precio medio

V Modern Italian se encuentra en la Calle General Diaz Porlier 57 en los barrios de Goya y Lista. Su local en Madrid tiene el siguiente horario, de jueves a domingo, dando opción de comida dos días de la semana:

Jueves : 20:30 a 00:30 horas

: 20:30 a 00:30 horas Viernes : 20:30 a 1:00 horas

: 20:30 a 1:00 horas Sábado : 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 1:00 horas

: 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 1:00 horas Domingo: 13:30 a 17:00 y de 20:00 a 00:00 horas

Los precios rondan desde los 10,50 por una pizza de masa madre, hasta los 14 euros por un plato de pasta fresca. Toda su carta está hecha con productos de calidad, frescos y pensados para dar lo mejor a sus clientes. Por tanto, el precio medio por persona se sitúa en un rango normal, en torno a los 20 euros por persona, más o menos.