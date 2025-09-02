Ricardo Alonso, nuevo director general de ICAM Universidad

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha anunciado el nombramiento de Ricardo Alonso García como Director General de ICAM Universidad, el innovador centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, «este fichaje supone un auténtico hito para la abogacía y la academia jurídica española, al incorporar al frente del proyecto a una de las figuras más destacadas del Derecho Administrativo y del Derecho de la Unión Europea en el ámbito iberoamericano y europeo. Con la incorporación de Ricardo Alonso, ICAM Universidad nace bajo el liderazgo de una de las voces más respetadas del Derecho europeo y de la doctrina administrativista contemporánea. Es un paso de gigante para consolidar este proyecto como referente académico y profesional en España y en Iberoamérica».

El nuevo director general del ICAM universidad es un jurista de reconocido prestigio internacional. Catedrático de Derecho Administrativo y de la Unión Europea en la UCM, Ricardo Alonso ha sido decano de la Facultad de Derecho (2016–2025) y desde marzo de 2025 dirigió la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense. Es además académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (medalla nº 38), tres veces titular de la Cátedra Jean Monnet y miembro del Consejo Asesor de Aranzadi La Ley.

Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como el Premio Rafael Martínez Emperador del Consejo General del Poder Judicial, el Premio de Estudios Jurídicos Europeos Eduardo García de Enterría, la Presea Aequitas de la UNAM, la Medalla Rosalba del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, y la Medalla Gabriela Mistral del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid Parlamento Andino. Asimismo, varias universidades de Argentina, Perú, Bolivia y Brasil le han investido doctor honoris causa.

Autor de obras de referencia como Sistema jurídico de la Unión Europea y coautor del Código de la Unión Europea, Alonso es considerado un pionero en el análisis del diálogo jurisdiccional entre Luxemburgo, Estrasburgo y los tribunales nacionales, así como en la recepción del Derecho europeo en la jurisdicción contencioso-administrativa española.

Su labor ha trascendido fronteras gracias a una sólida proyección iberoamericana, con vínculos académicos y judiciales que ahora se ponen al servicio del proyecto de ICAM Universidad para convertirlo en un auténtico hub internacional de excelencia jurídica. El objetivo es claro: que Madrid se convierta en punto de encuentro de estudiantes, académicos y profesionales del Derecho de ambos lados del Atlántico.

Ricardo Alonso no ha ocultado su satisfacción por el nuevo cargo. «Asumir la Dirección General de ICAM Universidad es un desafío apasionante. Nuestro objetivo será situar a Madrid en el mapa internacional de la formación jurídica de excelencia, uniendo tradición académica, práctica profesional y compromiso con la sociedad».

Primer centro universitario de un colegio profesional

ICAM Universidad será el primer centro universitario en España impulsado por un colegio de la abogacía, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y con títulos oficiales de grado y máster.

El centro contará con instalaciones de última generación y un modelo docente innovador, orientado a la excelencia académica, la práctica profesional y la internacionalización, con programas de becas y matrículas asequibles para atraer talento diverso.

La alianza con la Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa, proporciona al nuevo centro un respaldo institucional de primer nivel y la garantía académica de una tradición universitaria con más de cinco siglos de historia.

El peso y la escala del ICAM aportan un valor añadido de gran relevancia. Con más de 77.000 colegiados, es el mayor colegio de la abogacía de Europa, una institución con más de cuatro siglos de historia que ahora da un salto cualitativo al entrar en el ámbito universitario para convertirse en actor clave de la docencia universitaria y reforzar su compromiso con la sociedad y con la formación de las futuras generaciones de juristas.

El proyecto «ICAM Universidad» ha sido impulsado hasta la fecha por la Diputada de la Junta de Gobierno del ICAM, Ester Mocholí, recientemente nombrada rectora de la Universidad de Villanueva. Mocholí seguirá vinculada al proyecto, pero desde una posición externa, al continuar siendo Diputada responsable de formación del ICAM.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en alta dirección y gestión universitaria. Desde 2023 ha liderado la creación del Centro Universitario ICAM.