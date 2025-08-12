Una riña familiar en Puerta del Ángel acaba con siete detenidos y tres heridos

Una violenta disputa familiar en el bajo del número 10 de la calle de Magín Calvo, en el barrio Puerta del Ángel, en el distrito de Latina, ha culminado con la detención de siete personas y tres heridos, de los cuales dos son parte de los arrestados.

Entre los heridos se encuentra la madre de 78 añosde los detenidos, quien ha sufrido graves lesiones en un brazo y ha sido trasladada al hospital. Los vecinos también reportaron haber escuchado disparos, aunque no se han registrado heridos por arma de fuego.

Alrededor de las 14:00 horas, la policía recibió alertas de vecinos sobre una pelea en la vivienda de una familia, donde dos de los involucrados se habían atrincherado junto a varios rehenes, todos de la misma familia, en un domicilio que al parecer era "okupado".

La Policía Nacional desplegó un amplio operativo que ha incluido agentes del Grupo Especial de Operaciones, la Unidad de Intervención Policial, la Unidad de Prevención y Reacción, así como equipos de policía científica y negociadores, junto con helicópteros y drones.

"He salido al balcón porque el helicóptero de la Policía Nacional llevaba una hora dando vueltas por aquí y me estaba molestando en el trabajo. Me pareció extraño, ya que aquí no pasan ni coches, ni mucho menos un helicóptero. De repente, vi toda la calle llena de lecheras de la Policía Nacional y como un asalto, con cascos, metralletas y escudos", relata un vecino de la zona.

Los vecinos de la calle de Magín Calvo y áreas aledañas fueron confinados durante más de cuatro horas, hasta que se logró detener a los implicados atrincherados. El caso ha sido remitido a la Policía Judicial, que se encargará de la investigación, mientras los detenidos son trasladados a dependencias policiales.