Rusowsky: "Esto sobrepasa mis expectativas"

Ayer por la noche, el Movistar Arena se rindió al fenómeno Rusowsky. La expectación era máxima: el joven artista madrileño presentaba su álbum debut Daisy ante un recinto abarrotado, confirmando que su ascenso desde la intimidad de las redes al concierto masivo no ha hecho más que comenzar.

Rusowsky apareció vestido de blanco, con peluca rojiza y gafas peculiares, enmarcado por un conjunto que combinaba música, luz y cultura digital. Y aunque no todo fue perfecto al principio (se registraron problemas técnicos en los primeros compases, dificultando que algunos temas sonasen con claridad), Rusowsky, con el apoyo del público, supo reconducir la situación, tomando la guitarra y ofreciendo versiones acústicas para recuperar la conexión con el público.

El repertorio fue un recorrido por Daisy, pero también lo más representativo de su catálogo anterior. Canciones como SOPHIA, Cell —con la colaboración de TRISTÁN!— o Neo Roneo junto a Latin Mafia, tejieron distintos ambientes sonoros que pasearon por la melancolía, el pop experimental, la electrónica y los sonidos urbanos. En un momento más íntimo, Altagama fue interpretada en versión acústica antes de retomar su forma original.

La producción visual se basó en una estética minimalista y poética combinada con guiños propios del entorno digital: videoclips de gorilas generados por IA, memes referenciales, imágenes de gatitos o fragmentos culturales de plataformas sociales.

La noche estuvo salpicada de invitados inesperados que aportaron momentos climáticos: La Zowi apareció para interpretar sukkKK!! junto a Rusowsky, generando una explosión en el público. Ralphie Choo, clave dentro del colectivo Rusia-IDK, se unió en varios instantes, interpretando temáticas como Gata, Valentino Rossi o BBY Romeo. La guinda de la velada la pusieron Las Ketchup, que sorprendieron interpretando Aserejé junto a Rusowsky en un mix con Johnny Glamour. El público coreó cada palabra en un ejercicio de "recuerdo desbloqueado".

La parte más emotiva llegó con mwah :3, durante la cual el recinto se iluminó con linternas y Rusowsky interpretó desde el piano. Siguieron malibU (la más aclamada por el público) y el broche final, con Dolores y Valentino, en un adiós colosal. En sus palabras de despedida, el artista confesó: “esto sobrepasa mis expectativas”, agradeciendo a su equipo, familia, y sobre todo al público. La cifra estimada de asistentes superó los 15.000, un lleno absoluto para Rusowsky, en su primera gran cita en un recinto de esta envergadura.