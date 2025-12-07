La ruta de los árboles de Navidad: estos son los 13 grandes abetos desplegados en Madrid

Madrid vuelve a encender su espíritu navideño con la instalación de 13 grandes abetos distribuidos por toda la ciudad, un recorrido que este año el Ayuntamiento ha planteado como una especie de yincana festiva para quienes deseen descubrirlos uno a uno o encontrar el que tengan más cerca. La iniciativa forma parte del ambicioso despliegue lumínico con el que la capital recibe cada diciembre a vecinos y visitantes, combinando tradición, modernidad y un impulso al comercio local y a los espacios públicos.

Entre los puntos más emblemáticos se encuentra la Plaza Mayor, que este año vuelve a lucir un abeto junto al tradicional mercadillo navideño, uno de los más concurridos de España. También destaca la Puerta del Sol, donde se ha instalado un gigantesco árbol de casi 37 metros de altura, iluminado con 245.000 puntos de luz y decorado con 3.360 bolas rojas, convirtiéndose en uno de los iconos visuales de estas fiestas.

En el entorno de la Gran Vía, el árbol de la Plaza Pedro Zerolo, en pleno barrio de Chueca, aporta luz a una de las zonas más visitadas durante la Navidad. A pocos metros, en el cruce de Gran Vía con Alcalá, brilla otro de los árboles más fotografiados, con 22 metros de altura y más de 125.000 luces LED, situado frente al emblemático edificio Metrópolis.

La iluminación también llega con fuerza al eje de Atocha, donde en la Plaza del Emperador Carlos V, junto a la Ronda de Atocha, se ha colocado un abeto formado íntegramente por luces LED y tules blancos. En los barrios del este de la ciudad, el distrito de San Blas-Canillejas cuenta con su propio árbol en la Plaza de Canillejas, muy próximo al área comercial de Plenilunio.

Otro de los puntos neurálgicos donde se puede contemplar un abeto navideño es Las Ventas, a las puertas de la monumental plaza de toros, que vuelve a ser escenario de una intensa actividad festiva. En el Paseo de la Castellana, la Plaza de San Juan de la Cruz, junto a Nuevos Ministerios, incorpora un árbol junto al mercado navideño de El Corte Inglés y una gran vela luminosa de 12 metros, uno de los elementos decorativos más comentados este año.

Al norte de la ciudad, en Príncipe de Vergara, la Plaza de Rodolfo y Ernesto Halffter luce otro de los abetos, ubicado frente al Auditorio Nacional de Música. Al sur, la Plaza Elíptica, punto habitual de tránsito entre Usera y Carabanchel, también cuenta con su propio árbol navideño, convirtiéndose en un punto de referencia para miles de viajeros diarios.

En Sanchinarro, el barrio de expansión del distrito de Hortaleza, la rotonda entre calle Oña y Vicente Blasco Ibáñez suma un abeto accesible incluso mediante Metro Ligero. Más al norte, el complejo financiero de Cinco Torres incorpora otro árbol a su paisaje de rascacielos, mientras que en la Avenida Padre Piquer, en Campamento (distrito de Latina), se ha instalado el último de los 13 árboles previstos por el Ayuntamiento.

A este despliegue se suman los 126 cerezos luminosos repartidos por distintos barrios, que ya se han consolidado como uno de los elementos decorativos más reconocibles de la Navidad madrileña. Su presencia da continuidad lumínica a calles principales y secundarias, y contribuye a la sensación de “ciudad encendida” que caracteriza a Madrid en estas fechas.

Horarios de la iluminación navideña

La ciudad permanecerá iluminada durante los siguientes tramos horarios:

De domingo a jueves: 18:00 – 00:00 h

Viernes y sábados: 18:00 – 01:00 h

7 de diciembre: 18:00 – 01:00 h

24 de diciembre y 5 de enero: 18:00 – 03:00 h

31 de diciembre: 18:00 – 06:00 h