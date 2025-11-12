La Ruta Imperial de Coches Clásicos recrea el sábado los desplazamientos de Felipe II hacia El Escorial

La Ruta Imperial de Coches Clásicos llega a Torrelodones el sábado 15 de noviembre, combinando la pasión por los vehículos históricos con la riqueza patrimonial de la localidad y siguiendo parte del itinerario que Felipe II utilizaba para desplazarse al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

El evento, organizado por la Concejalía de Turismo, arrancará en el Centro Comercial Espacio Torrelodones, donde de 10 a 11 horas se podrá disfrutar de una exposición estática de coches clásicos. A partir de las 11 horas, la caravana partirá hacia la sierra recorriendo Torrelodones, Collado Villalba, Alpedrete, Guadarrama y San Lorenzo de El Escorial, con una parada de 30 a 45 minutos en este último municipio.

La ruta continuará por El Escorial y Galapagar para regresar finalmente a Torrelodones, con llegada estimada entre las 14.30 y las 15 horas, momento en el que se abrirá una segunda exposición estática en el aparcamiento exterior del Centro Comercial, abierta al público de 15 a 17 horas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La llamada Ruta Imperial recupera el trazado histórico que Felipe II recorría en el siglo XVI desde Madrid hasta el monasterio, incluyendo ventas y posadas que acogían a viajeros, obreros y cortesanos. El regreso recreará un segundo camino más directo, pasando por Torrelodones y Galapagar, evocando la relevancia de la localidad como punto estratégico en la ruta real.

El Ayuntamiento de Torrelodones ha destacado que esta iniciativa busca unir cultura, historia y ocio, ofreciendo a vecinos y visitantes a la localidad una experiencia única que conecta el pasado y el presente de la ciudad.