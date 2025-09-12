Sale de fiesta por Madrid y confiesa que "quiere conocer gente que no sea una alcohólica"

La experiencia de mudarse conlleva la inexactitud de saber qué pasará al llegar a un nuevo destino. En el caso de Madrid, muchos jóvenes aterrizan con la esperanza de establecer una nueva vida llena de experiencias. Sin embargo, la realidad se distorsiona cuando éstas no son como esperaban. Adaptarse a la vida social madrileña no siempre es fácil: muchas discotecas, donde el alcohol y la fiesta marcan el ritmo.

Este dilema quedó reflejado recientemente en una publicación de redes sociales de una joven mexicana que vive en la capital, quien confesó sus dificultades para conocer personas afines sin involucrarse en la vida nocturna habitual. Su experiencia personal ha abierto un debate sobre cómo conseguir socializar de una manera diferente y encontrar conexiones más allá de una única noche.

El desafío de salir sin beber alcohol

Una mexicana recién llegada a Madrid compartió en TikTok su experiencia al intentar conocer gente nueva. "Acabo de venir a vivir a Madrid y siento que la única manera de conocer gente es saliendo de mi departamento", explicó, señalando que la vida nocturna parece girar casi exclusivamente en torno a los antros y bares. "Yo no quiero conocer a alguien así...no tomo y me da sueño temprano", agregó, dejando claro que su estilo de vida no encaja con el ritmo típico de la capital.

En su relato, describió cómo se siente al interactuar con quienes frecuentan estos espacios: "Me harta que me hablen, obviamente me gustaría que me ligara un español, un italiano...un rey, un conde, eso es lo que quisiera", dijo, aunque bromeó con que terminó conociendo a un mexicano. La conversación con él, centrada en viajes lujosos y villas que había visitado, reforzó su idea de que no era el tipo de compañía que buscaba. "Yo solo quería que se callara", confesó entre risas, al recordar la situación.

La joven también compartió sus expectativas sobre las relaciones y amistades que desea construir: "Quiero conocer gente que no sea una alcohólica loca, alguien más grande que yo, que ya esté encaminado en su vida, que sea económicamente estable y se levante temprano para hacer ejercicio". Incluso mencionó su preferencia por alguien alto: "El otro día salí con un chico de 1.90...amigas, ustedes no entienden la vibra, siento como que me siento chiquita".

De comentarios a consejos de amor

La publicación de la joven generó una avalancha de comentarios en los que otros usuarios compartieron sus experiencias y ofrecieron alternativas para socializar en Madrid sin depender de los bares o el alcohol. Algunos, con humor, se identificaron con su frustración: "Todas tenemos ese problema, cuando sepas pásanos el tip", escribió un seguidor, mientras que otro apuntó: "Te equivocaste de ciudad entonces", señalando de manera irónica la intensidad de la vida nocturna madrileña.

Otros aprovecharon para dar sugerencias más prácticas sobre cómo conocer gente fuera de los antros. Usuarios recomendaron aplicaciones de citas como Bumble o Tinder, actividades deportivas como correr en el Retiro o clases de pádel, y espacios culturales como cafés, talleres o recitales de música: "En los specialty coffee, talleres, deportes, cursos, clases de gym...hay demasiadas formas".