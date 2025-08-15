Tradiciones
San Lorenzo de El Escorial celebra la LXIII Travesía de las Cumbres Escurialenses
El recorrido, de 22 kilómetros, discurre por las principales cimas que rodean el municipio
La localidad madrileña acoge hoy la LXIII edición de la Travesía de las Cumbres Escurialenses, una cita emblemática de las Fiestas Patronales que reúne cada año a cientos de senderistas y amantes de la montaña. La prueba comenzó a las 8:00 horas y está previsto que se prolongue hasta las 19:00.
El recorrido, de 22 kilómetros, discurre por las principales cimas que rodean el municipio, entre ellas el Tercer Ermitaño, El Fraile, San Benito, Risco Alto y el Alto de Abantos. Desde 2014, la travesía está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional, un distintivo que avala su relevancia cultural y deportiva.
La tradición se remonta a 1960, cuando un grupo de jóvenes de San Lorenzo impulsó la actividad con el objetivo de promover los valores del montañismo y el respeto por el medio natural. Con un carácter festivo y desenfadado, la cita fomenta la participación en equipo, el compañerismo y el contacto directo con la naturaleza.
La organización recuerda que, a lo largo del recorrido, no hay puntos de abastecimiento, por lo que es necesario llevar agua y alimentos. Asimismo, se recomienda no dejar residuos, caminar por senderos señalizados y mantener un comportamiento respetuoso con la flora, la fauna y el resto de participantes.
