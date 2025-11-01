El secretario general del PSOE en Leganés denuncia una "campaña de difamación" por la adjudicación de un piso

Ha salido al paso ante los "ataques". El secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco, ha denunciado que está siendo objeto de "una campaña de difamación" después de que se haya cuestionado su participación en un sorteo de viviendas públicas promovidas por la Empresa Municipal del Suelo de la ciudad (EMSULE), razón por la que además ha deslizado la posibilidad de emprender acciones legales.

Recuenco ha emitido un comunicado recogido por Europa Press a través del cual niega haber recibido trato de favor en la adjudicación de la vivienda y ha asegurado que el proceso fue "público ante notario, legal y transparente" y participó "como cualquier otro vecino". "Nadie me favoreció. Nadie me regaló nada", ha asegurado.

El dirigente socialista considera que las acusaciones suponen un ataque a su honor y a la integridad de las instituciones públicas, y recuerda que "incluso una militante del Partido Popular" resultó también adjudicataria en el mismo sorteo, lo que, a su juicio, demuestra que "el proceso fue absolutamente neutral y objetivo".

Recuenco ha aprovechado para defender que su labor política no le ha supuesto "privilegios", si no más bien "responsabilidades". Asimismo, ha sostenido que el motivo de las críticas responde a su denuncia de hace dos meses contra el Gobierno local, al que acusa de "pretender desmantelar la construcción de 108 nuevas viviendas públicas en alquiler".

Por estos motivos, el secretario general socialista ha anunciado que, junto a su equipo jurídico, está valorando emprender acciones legales por "difamación y bulos que solo buscan desviar el foco y embarrar la vida pública". "Frente al fango, transparencia. Frente a la mentira, justicia", ha concluido el que posiblemente será el candidato del PSOE en las próximas elecciones municipales de Leganés.