La semana más negra para los motoristas madrileños: cinco muertes en carretera

El último deceso hubo que lamentarlo el pasado sábado. Un motorista de 42 años falleció al colisionar contra un vehículo detenido en el arcén de la carretera M-40, según informó ayer Emergencias Madrid. El accidente se produjo en el kilómetro 36 de la citada vía. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Samur-Protección Civil, que solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

De esta forma, culminaba una semana negra para los motoristas en la Comunidad de Madrid, con un total de cinco decesos en los últimos días. La anterior víctima también se registró el sábado. El lugar del siniestro, el Paseo de Santa María de la Cabeza. Entonces, el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate acudió de inmediato tras recibir un aviso para atender a dos hombres tras un accidente de moto junto a la Plaza Elíptica.

Los técnicos del Samur realizaron la técnica RCP para tratar de reanimar a uno de los motoristas, de mediana edad, pero finalmente falleció tras ser trasladado al hospital y entrar en parada cardiorrespiratoria.

El segundo de ellos se encontraba potencialmente grave en el Hospital 12 de Octubre de Madrid como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el choque. La Policía Municipal desvió el tráfico por Plaza Elíptica y se hizo cargo de la investigación.

Mientras, el pasado viernes, la tragedia se produjo en la localidad de Villamanta. Entonces, un motorista de 59 años falleció al chocar con un camión en el kilómetro 6,3 de la M-507. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 11:00 horas. Al lugar se desplazaron una dotación de Bomberos de la Comunidad

de Madrid, Policía Local y Guardia Civil.

En cuestión de horas

Por último, a caballo entre el martes y el miércoles, dos conductores de motocicleta fallecieron en sendos accidentes de tráfico tras sufrir ambos una salida de la vía en la que circulaban. Uno de ellos se accidentó en la A-2 a la altura de Alcalá de Henares y el otro, en la M-856, en Móstoles.

Según Emergencias 112 de Madrid, en el suceso registrado en Alcalá de Henares, la víctima, de 23 de años, falleció en torno a las 20:30 horas tras una salida de vía en el kilómetro 35 de la A-2, dirección a Madrid. Tras abandonar la calzada, el motorista terminó chocando con un panel de señalización. A la llegada del SUMMA 112, la víctima ya estaba fallecida y solo pudieron certificar la defunción. Además, se activaron los Bomberos de la Comunidad de Madrid para realizar labores de seguridad en el lugar del incidente.

Asimismo, durante esa madrugada, un hombre de 29 años murió en una carretera de Móstoles. Concretamente, en el punto kilométrico 1.800 de la M-856. Eran en torno a las 6:30 horas cuando el conductor se salió de la pista y acabó colisionando contra una señal vertical de circulación.

El varón se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron las ayudas del SUMMA 112. Le realizaron una reanimación cardiopulmonar avanzada y, finalmente, solo pudieron confirmar su fallecimiento.