Siete grandes de la música ingresan en el Claustro Universitario de las Artes en una ceremonia en Alcalá

Alcalá de Henares da este 3 de diciembre un nuevo impulso a su vocación cultural al celebrar, en el histórico Paraninfo de la Universidad de Alcalá, la decimotercera ceremonia de entrega de los títulos de Miembros de Honor del Claustro Universitario de las Artes. El acto, comenzará a las 12.00 horas y reunirá a artistas, representantes institucionales y miembros de la comunidad universitaria en torno a un reconocimiento que año tras año consolida a la ciudad complutense como uno de los espacios simbólicos de la cultura en la Comunidad de Madrid.

En esta edición, el Claustro incorpora a siete figuras esenciales de la música contemporánea: el compositor y director Joan Albert Amargós; el contrabajista y creador Carles Benavent; el batería, pianista y compositor José Sánchez Lianes; la cantante Laura Simó; el flautista, saxofonista y compositor Jorge Pardo; el pianista y compositor Ignasi Terraza; y el percusionista Rubem Dantas. La selección configura un retrato generacional de artistas que han marcado distintas escenas musicales, desde el jazz y el flamenco hasta las fusiones más innovadoras.

Con su ingreso, todos ellos se convierten en Miembros de Honor del Claustro Universitario de las Artes y pasan a ostentar, además, la distinción de profesores honoríficos de la Universidad de Alcalá. El reconocimiento, más allá del gesto institucional, pretende subrayar la relación entre creación, docencia y transmisión cultural, un eje que la UAH quiere reforzar en su estrategia de apertura hacia la ciudadanía y hacia la vida cultural madrileña.

La ceremonia estará presidida por el rector, José Vicente Saz Pérez, y por el presidente de la Sociedad de Artistas AIE, Luis Cobos, quienes serán los encargados de imponer las becas y entregar los títulos a los nuevos miembros.

El Claustro Universitario de las Artes nació en 1996, fruto de la iniciativa conjunta de Luis Cobos y del entonces rector Manuel Gala, en el contexto del Primer Encuentro Mundial de Artistas organizado por la Sociedad de Artistas AIE. Desde entonces, se ha consolidado como un espacio de convergencia pacífica y democrática, según sus propios principios fundacionales. Su propósito es reconocer trayectorias profesionales y humanas de personas e instituciones del mundo de la cultura, las artes y el derecho, así como de quienes defienden la libertad de expresión y la cooperación entre pueblos.

A lo largo de sus casi tres décadas de historia, el Claustro ha sumado nombres que han dejado una impronta profunda en la cultura internacional: Sir George Martin, Ennio Morricone, Ana Belén, Claudia Cardinale, Antonio López, Chavela Vargas, Jaume Plensa, Raphael, Miguel Ríos, Nuria Espert, o instituciones como el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y el Berklee College of Music. Una nómina que refleja la vocación abierta y transversal del proyecto, en la que conviven música, literatura, artes plásticas, interpretación y pensamiento. La edición de este año refuerza, además, el papel de la Comunidad de Madrid como punto de encuentro cultural.