Siete lugares de Madrid para ir de fiesta este fin de semana

La Comunidad de Madrid se convierte en un gran escenario festivo este fin de semana coincidiendo con las fiestas que se celebran en la capital y en distintos municipios donde la música, la tradición y el ambiente festivo llenan plazas, calles y recintos feriales. Las fiestas patronales ofrecen desde procesiones solemnes hasta conciertos multitudinarios, concursos populares, gastronomía, actividades para niños y espectáculos.

Madrid, fiestas de la Paloma

El barrio de La Latina celebra las Fiestas de la Paloma con música, concursos populares y ambiente castizo. El sábado 16, Las Vistillas acogerán el espectáculo Musical del Mar, actuaciones de Olga María Ramos, Café Quijano y Claudio Muñiz, cerrando la noche con DJ Alberto Hache. En la Plaza de la Paja habrá concursos de trajes de chulapos, abanicos y pasodobles, seguidos de la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid y Malena Gracia & Locomía, con cierre de la Salve y DJ Tama. El domingo 17, Las Vistillas ofrecerán música con Encantada, Mari Pepa de Chamberí y Orquestina Madriz, mientras que la Plaza de la Paja tendrá competiciones tradicionales y el concierto El Regreso de la Década.

Miraflores: tradición taurina

En la sierra norte, Miraflores mezcla la afición taurina con la música festiva. El sábado 16, la Plaza de Toros acogerá el IV Concurso de novilleros sin picadores, y ya en la madrugada, la orquesta Adicción y una sesión DJ harán vibrar la Plaza de España. El domingo, el Paseo de Los Álamos será escenario de un concierto a mediodía a cargo de Carlos Luque, y por la noche, la macrodiscoteca La Gramola pondrá el broche a las celebraciones.

Leganés: migas y teatro

Las Fiestas de Butarque son un referente del sur madrileño, donde las peñas juegan un papel protagonista. Desde el 8 de agosto, más de cien actividades han animado la ciudad, con atracciones en el Recinto Ferial y jornadas especiales para los más pequeños. El sábado 16 comenzará con visitas teatralizadas y reparto de migas, campeonatos de futbolín y ping pong, y la esperada Fiesta del Agua en el Paseo Colón. La tarde y noche estarán cargadas de música: Emilio 5.0, DJ Boli, el pasacalles nocturno de gigantes y cabezudos, la orquesta Xena y, como plato fuerte, el concierto de Vicco, además de fiestas de peñas y sesiones en la Nueva Cubierta hasta altas horas. El domingo 17, el desayuno popular con huevos fritos dará paso a actividades acuáticas para niños y charangas. La tarde ofrecerá el espectáculo de Humor Amarillo, actuaciones infantiles, un tributo musical a los 80-90 y, finalmente, el concierto de Carlos Baute antes de la traca final de fuegos artificiales.

Pinto: tradición y gastronomía

Las Fiestas Patronales de Pinto, dedicadas a la Virgen de la Asunción, se extienden del 8 al 17 de agosto, con una mezcla de tradición religiosa, gastronomía, actividades de peñas y conciertos de renombre. Este fin de semana será especialmente musical, con jornadas dedicadas a los más pequeños gracias al Día del Niño y con actuaciones de DJs como Sofía Cristo y Jacobo Ostos en las pistas polideportivas del IES Pablo Picasso. La madrugada del sábado contará con el concierto Disco Xpam en el Recinto Ferial, mientras el domingo seguirá la oferta infantil y festiva con descuentos en las atracciones.

Serranillos: espuma y música

Serranillos celebra a San Roque con un programa donde tradición y diversión se combinan. Hoy por la mañana, el encierro infantil y la fiesta del agua con cañones de espuma darán paso a la misa en honor al patrón. Por la noche, el pop de Melocos y la discomóvil con DJ El Pulpo pondrán ritmo a la plaza.

El domingo 17, la procesión de San Roque recorrerá las calles antes del reparto de limonada y pan, seguido del concurso de disfraces de peñas y el concierto de Amistades Peligrosas.

Pelayos de la Presa: música

En este municipio ribereño, el sábado 16 comenzará con hinchables de agua para niños y la animada charanga Los Coruchitos, que recorrerá las calles en la fiesta del agua. La noche será para la orquesta y el DJ en la Plaza del Ayuntamiento. El domingo, el correbares con peñas y música llenará de vida los bares del pueblo, con entrada gratuita a la piscina para todos los inscritos en las fiestas.

Algete: devoción y tradición

Las fiestas en honor a San Roque en Algete tienen un marcado carácter religioso. Hoy, la misa cantada y la procesión por las calles del municipio estarán acompañadas por dulzaina y tamboril, y culminarán con el reparto de pan, queso y limonada. Mañana, será la misa en recuerdo de los difuntos.