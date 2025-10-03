Soy japonesa viviendo en España y estos son los mejores restaurantes de comida asiática de Madrid

Japón es conocido no solo por su industria tecnológica o su cultura milenaria, sino también por su gastronomía. Desde el delicado sushi hasta los ramens, cada plato se elabora con ingredientes de calidad y con respeto a la tradición. En los últimos años, Madrid ha vivido un auge de la gastronomía japonesa. Cada vez más chefs abren restaurantes especializados en esta comida, ofreciendo una autentica experiencia asiática sin la necesidad de salir de España.

Ante tantas opciones, hay quienes buscan recomendaciones fiables y de gente local. Yuca, una japonesa residente en Madrid y conocida en TikTok como @japonesa_en_madrid, ha compartido sus favoritos en la capital. Entre sus recomendaciones, Yuca señala los mejores lugares de sushi, ramen, katsu y yakitori. Se trata de una ruta culinaria por Madrid para quienes quieren probar lo mejor de la cocina nipona en la capital española.

El mejor sushi de Madrid

"Como japonesa viviendo en España, la pregunta número uno que siempre me hacen es: ¿Cuál es tu restaurante japonés favorito? La verdad, al principio no quería contarlo en TikTok porque no quería que hubiera más colas, pero creo que es justo compartir algunos restaurantes que están realmente muy buenos", explica en el vídeo. Para quienes aman el sushi y los Hand Rolls, Yuca recomienda los siguientes:

Akiro Hand Roll Bar . Ubicado en la Calle Hermosilla 40, en el barrio de Salamanca, Akiro fusiona las cocinas japonesa y peruana, conocida como Nikkei. Su carta destaca por la calidad de los nigiris y hand rolls, como el Ika (chicharrón de calamar con alioli cítrico y cebolla encurtida). Los precios oscilan entre 3 y 8 euros por pieza . No aceptan reservas, por lo que se recomienda llegar temprano para evitar colas.

. Ubicado en la Calle Hermosilla 40, en el barrio de Salamanca, Akiro fusiona las cocinas japonesa y peruana, conocida como Nikkei. Su carta destaca por la calidad de los nigiris y hand rolls, como el Ika (chicharrón de calamar con alioli cítrico y cebolla encurtida). . No aceptan reservas, por lo que se recomienda llegar temprano para evitar colas. Kaito – The Original Hand Roll Bar . Situado en la Calle de Lagasca 48, en el barrio de Salamanca, ofrece una experiencia auténtica de sushi estilo Tokio . Especializado en hand rolls, nigiris y sashimis, el restaurante destaca por una barra donde los chefs preparan los platos frente a los comensales. No se aceptan reservas y el servicio es por orden de llegada.

. Situado en la Calle de Lagasca 48, en el barrio de Salamanca, . Especializado en hand rolls, nigiris y sashimis, el restaurante destaca por una barra donde los chefs preparan los platos frente a los comensales. No se aceptan reservas y el servicio es por orden de llegada. Ta-Kumi Restaurante Japonés . Con ubicaciones en Madrid, Málaga y Marbella, Ta-Kumi es un restaurante japonés que combina tradición y técnica. Dirigido por los chefs Álvaro Arbeloa y Toshio Tsutsui , ofrece menús degustación y una carta que destaca por su presentación y selección de sushi.

. Con ubicaciones en Madrid, Málaga y Marbella, Ta-Kumi es un restaurante japonés que combina tradición y técnica. , ofrece menús degustación y una carta que destaca por su presentación y selección de sushi. Naomi. Situado en la Calle de Ávila 14, en el barrio de Tetuán, Naomi es uno de los restaurantes japoneses más antiguos de Madrid, abierto desde 1974. Conserva su esencia tradicional, ofreciendo una experiencia auténtica con mesas tipo tatami y una carta que incluye sushi y platos clásicos japoneses.

Un buen restaurante japonés

Más allá del sushi, Yuca señala que existen muy buenos locales para comer la comida tradicional japonesa. Entre sus recomendaciones destacan:

Ramen Ishou . Ubicado en la Plaza de los Mostenses 13, local 3, ofrece una variedad de ramen auténtico japonés , incluyendo opciones como el Sapporo Miso Ramen. El restaurante destaca por un menú que también incluye sake y otras bebidas japonesas.

. Ubicado en la Plaza de los Mostenses 13, local 3, , incluyendo opciones como el Sapporo Miso Ramen. El restaurante destaca por un menú que también incluye sake y otras bebidas japonesas. Katsu Castellana . Situado en la Calle de la Luna 22, en el barrio de Malasaña, se especializa en tonkatsu , un plato japonés que consiste en chuleta de cerdo empanada y frita. El restaurante ofrece una experiencia auténtica con una carta que incluye tonkatsu sando (sándwich de tonkatsu) y otras especialidades.

. Situado en la Calle de la Luna 22, en el barrio de Malasaña, , un plato japonés que consiste en chuleta de cerdo empanada y frita. El restaurante ofrece una experiencia auténtica con una carta que incluye tonkatsu sando (sándwich de tonkatsu) y otras especialidades. Don Panki Katsu House . Con ubicaciones en Chamberí (Calle María de Guzmán 45) y Malasaña (Calle Noviciado 6), Don Panko es la primera katsu house de España. Especializada en tonkatsu, ofrece una variedad de platos como curry japonés, donburis y tapas para compartir .

. Con ubicaciones en Chamberí (Calle María de Guzmán 45) y Malasaña (Calle Noviciado 6), Don Panko es la primera katsu house de España. Especializada en tonkatsu, ofrece una variedad de platos como . Wagashi Utatane. Dentro del Mercado de Guzmán el Bueno, Wagashi Utatane es una pastelería japonesa artesanal que ofrece una variedad de dulces tradicionales como mochi, dorayakis y monakas. El local es pequeño y acogedor. Los horarios son de miércoles a viernes de 11:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:00 h, y los sábados de 10:00 a 15:00 h.

Sin embargo, la joven asiática tiene claro cuál es su opción favorita en Madrid. Situado en la Plaza del Descubridor Diego de Ordás 2, en el barrio de Chamberí, Torikey se especializa en yakitori, brochetas de pollo a la parrilla. El restaurante ofrece una experiencia gastronómica auténtica con un menú degustación que destaca por su calidad y sabor. El ambiente es informal y acogedor, ideal para disfrutar de una comida japonesa tradicional.