Suspendidos los trenes de alta velocidad Madrid-Andalucía por un incendio en Toledo

Un incendio en una empresa de reciclaje en la localidad toledana de Yeles ha obligado a interrumpir los trenes de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía.

Adif ha informado a través de la red social X, que se registran retrasos y detenciones debido a una incidencia entre Urda y Yeles (Toledo).

Según han informado, se ha suspendido la circulación entre ambas localidades por un incendio de una fábrica que se encuentra cercana a la vía y el humo dificulta mucha la visibilidad.

Renfe ya está trabajando para solucionar esta incidencia "lo antes posible", aseguran.

(Noticia en elaboración)