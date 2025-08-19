Acceso

Madrid

Problemas con Renfe

Suspendidos los trenes de alta velocidad Madrid-Andalucía por un incendio en Toledo

El humo dificulta la visibilidad entre las localidades toledanas de Urda y Yeles

Suspendida la circulación entre Yeles y La Sagra (Toledo) por un incendio de una fábrica cercana a la vía. REMITIDA / HANDOUT por ADIF Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/08/2025
La fábrica se encuentra cerca de las víasADIFEuropa Press
Creada:
Última actualización:

Un incendio en una empresa de reciclaje en la localidad toledana de Yeles ha obligado a interrumpir los trenes de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía.

Adif ha informado a través de la red social X, que se registran retrasos y detenciones debido a una incidencia entre Urda y Yeles (Toledo).

Según han informado, se ha suspendido la circulación entre ambas localidades por un incendio de una fábrica que se encuentra cercana a la vía y el humo dificulta mucha la visibilidad.

Renfe ya está trabajando para solucionar esta incidencia "lo antes posible", aseguran.

(Noticia en elaboración)

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas