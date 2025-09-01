El Teatro de Títeres de El Retiro abre el plazo de inscripción para su laboratorio de creación

Saber más de un espacio muy particular del gran parque madrileño. El Teatro de Títeres de El Retiro, un espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, ha puesto en marcha una nueva edición de CREA, un laboratorio de creación concebido como un espacio de reflexión e inspiración, cuyo objetivo es la realización de espectáculos de corta duración con títeres y objetos dirigidos al público infantil.

CREA está dirigido a estudiantes de arte dramático, personas con experiencia en artes escénicas o artistas que estén interesados en profundizar en el teatro de títeres, visual y objetos como forma de expresión.

Las solicitudes de inscripción para este laboratorio de carácter gratuito pueden enviarse hasta el 15 de septiembre, según ha detallado el Ayuntamiento de Madrid.

Entre sus contenidos se darán a conocer los principios del teatro de títeres, se pondrán en práctica distintas propuestas, se fomentará el trabajo personal y en equipo, y se crearán pequeñas piezas que se mostrarán al público en el propio teatro municipal.

El laboratorio tendrá lugar del 7 de octubre al 27 de noviembre, los martes y jueves de 17.00 a 20.30 horas, en el Centro Sociocultural Tetuán y, en total, se impartirán 16 sesiones, equivalentes a 56 horas lectivas.

Además, se realizará una muestra final que podrá disfrutar el público el 29 y 30 de noviembre, a las 12.30 horas, en el Teatro de Títeres de El Retiro.

El director del laboratorio será Eduardo Guerrero, actor, titiritero y, durante más de una década, director de animación de la empresa Muñecos Animados.