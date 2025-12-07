Tiempos de Godello

Tiempos de blanco. El bebedor español ha virado hacia las copas claras y pide frescura con carácter. Entre los favoritos asoma con autoridad el godello, blanco de trazo fino que no presume y convence por la vía del gusto.

Godeval, casa de Valdeorras, abre el abanico de sus elaboraciones y rinde tributo a un viñedo privilegiado a la vera del Sil. La bodega se entiende desde la viña: poda medida, vendimia atenta, selección serena. En el lagar el oficio manda. Acero para limpiar, lías para dar volumen, criomaceración para fijar aroma. Silencio y tiempo. Re.Vi.Val.

El resultado se juega en la copa. El vino gira como un molinillo. Primero fruta blanca y hueso. Luego flores de monte. Después la tierra en voz baja. Boca amplia, acidez bien tirada, textura que invita al segundo sorbo. Hay brillo y hay hondura. No busca el golpe de efecto. Prefiere avanzar sin prisa y dejar recuerdo.

Godeval demuestra que la deriva hacia los blancos no es antojo. Es una manera de beber que acompaña la mesa de hoy y respeta la memoria de la comarca. El río murmura, la ladera responde y la casa embotella ese diálogo. Godello con poso, con fruto y con tierra. Así se entiende un territorio.

Bodega: Godeval

Vino: Re.Vi.Val 2023

D.O.: Valdeorras

Pvp: 49 euros

www.godeval.com